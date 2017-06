Célébration, le trentenaire de la renaissance de la Jeune chambre internationale Madagascar se fêtera au mois de septembre de cette année via une convention nationale. À l’occasion de ce jubilé, la section Iarivo de la JCI organise un concours de projet entrepreneurial sur tout le territoire malgache. Intitulé « Picth Contest », ce concours, qui en est à sa première édition, s’adresse surtout aux jeunes entrepreneurs dans tout Madagascar. En collaboration avec le ministère de l’Industrie et différents autres partenaires dont Kentia Holding ainsi que quelques startups malgaches, le concours est ouvert à toute personne porteuse de projet potentiel et âgée de plus de 18ans.

Les projets seront soumis à des conditions d’éligibilité traitant des impacts et des changements positifs sur l’environnement économique tout en étant évalués à partir de l’innovation, de la créativité, de la rentabilité ainsi que de la durabilité de leur Business Model. Du 27 juin jusqu’au 27 juillet, chaque participant pourra déposer son dossier de candidature en ligne.

Vers le mois de septembre, les cinq meilleurs porteurs de projet vont se départager à travers des présentations orales, d’où l’intitulé de l’évènement. Le lauréat de cette première édition se verra récompenser d’offres d’accompagnement et de financement de la part des parte­naires de la JCI Iarivo. « Ce concours sera pour certains, l’occasion de concrétiser leur projet à travers nos accompagnements et nos financements », souligne Rason Hery, organisateur. Ces modalités de participation sont à suivre sur la page facebook de la JCI Iarivo.

Harilalaina Rakotobe