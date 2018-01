Les observateurs économiques perçoivent une très faible motivation de la population à se lancer dans le monde de l’entrepreneuriat, plus précisément dans la création d’entreprise. Depuis quelques années, l’État, avec plusieurs organisations et associations, encouragent les jeunes dans ce secteur afin de promouvoir le développement économique de la Grande île. Mais avec le résultat de l’année dernière, où moins de 2% des nouveaux diplômés seulement ont pu créer leur propre entreprise, la création d’entreprise n’est pas vraiment aisée. La majorité de la population travaille dans des secteurs non-industrialisés, comme l’agriculture ou l’artisanat, ce qui constitue a priori un blocage pour le développement du pays.

Face à cette stagnation, voire la régression de la création d’entreprise, l’organisation «Centre d’excellence en entrepreneuriat,» appelé Le Ceentre, qui œuvre pour la promotion de l’entrepreneuriat à Madagascar décide de collaborer avec l’organisation non-gouvernementale Entraid, actif dans le secteur de l’aide humanitaire et aide au développement. Donc, afin d’apporter leur contribution au développement socio-économique de Madagascar en optant pour la création d’entreprise et la création d’emploi, ces derniers ont pris ensemble l’initiative d’organiser, du 27 janvier au 3 février, un programme de formation en entrepreneuriat sous le thème «Je crée et je gère mon entreprise», tiré de l’ouvrage de Patrick Arnagger, vice-président de l’ONG Entraid «Aide Conseils: créer et gérer une entreprise».

«Cette formation fera découvrir à nos participants une approche éthique et responsable de la création et de la gestion d’entreprise. Le programme ne se basera pas seulement sur les différents points techniques de la création d’entreprise, l’on apprendra aussi aux entrepreneurs participants ce qu’est la culture d’entreprise», souligne Riveltd Rakotomanana, directeur exécutif de l’organisation Le Ceentre. D’après ce responsable, le programme est ouvert à tout public et à tous les domaines d’activités. Outre la formation classique avec le livre de Patrick Arnagger, les participants pourront aussi suivre la formation en ligne sur Facebook, avec des conseils personnalisés selon leurs secteurs d’activités.

Tsiry Razafindrazaka