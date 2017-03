Une trentaine d’entrepreneurs ont pu renforcer leur capacité à l’issue de l’atelier initié par l’International Trade Board of Madagascar.

Le financement, un problème commun à tous les entrepreneurs. C’est en réponse à cette problématique que l’International trade board of Madagascar (ITBM) a initié la semaine dernière un atelier sur l’élaboration de business plan pour les entreprises exportatrices.

Selon l’enquête Anzisha 2016 sur l’esprit d’entreprise des jeunes, 48 % des jeunes entrepreneurs ont souligné que l’accès au financement était le principal obstacle à l’expansion en général et la création en particulier de leurs entreprises. Les résultats de cette même enquête affirment que seulement 27 % des jeunes entrepreneurs ont pu bénéficier d’une forme d’investissement externe, outre leurs propres fonds. C’est donc dans le souci d’amélioration de ces taux au niveau national que l’ITBM a initié cette formation de près d’une trentaine d’entrepreneurs qui ont reçu leur attestation, vendredi dernier, à la chambre des commerces et des industries d’Antananarivo.

Le principal objectif de cette formation était de répondre à trois questions : pourquoi, à quel moment et comment investir Pour ce faire, l’ITBM a adopté une stratégie propre à l’entrepreneuriat dont la stratégie PIC (Pérennité Indépendance Croissance) ou encore la stratégie CAP (Croissance Autonomie Pérennité).

Financement

Ainsi, lors de cet atelier, les participants ont pu définir des lignes stratégiques leur permettant de déterminer entre autres, les conjonctures favorables à la création ou à l’expansion d’une entreprise. Notamment, l’existence d’opportunités tels que les taux d’intérêt bas ou l’inflation maîtrisée. De cette façon, ces mêmes participants ont eu l’occasion de renforcer leurs compétences en méthode d’investissement, que ce soit via le financement sur leurs fonds propres, via le recours aux crédits bancaires classiques ou encore le partenariat. Un recours au financement externe que la plupart des jeunes entrepreneurs semblent éviter le plus possible surtout à cause du taux d’intérêt élevé que propose certain de ces établissements.

« En comparaison à des conditions d’emprunt à l’étranger, la situation à Madagascar pour les entrepreneurs est un peu plus compliqué, justement dû au fait de ces taux d’intérêt élevé », conclut Hery Razafimbelo, participant à l’atelier, employé dans une entreprise exportatrice et également entrepreneur.

Harilalaina Rakotobe