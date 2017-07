Les jeunes en quête de nouveaux horizons pourront se former en anglais entrepreneurial à l’ELI. Le business Incubator du centre leur permettra de se tourner vers les pays anglophones.

Nouvelle orientation. Suivre la tendance entrepreneuriale actuelle qui est de se tourner vers des stratégies d’entrepreneuriat anglophone. C’est le leitmotiv de la branche Entrepreneuriat de l’English Language Institute, qui, à part l’apprentissage des langues étrangères, offre également des formations en entrepreneuriat et en agri-business. « L’entrepreneuriat anglophone se caractérise par son état d’esprit ouvert au monde et une vision qui voit à grande échelle. L’économie actuelle se base sur cette ouverture et c’est ce que nous voulons faire connaître aux jeunes et aux futurs entrepreneurs », explique Andrianjaka Rajaonarison, directeur général d’english language Institute. Les opportunités d’affaires en effet, se passent généralement dans les pays à tendance anglophone, rien qu’à vérifier les trafics aériens et les mouvements des navires en temps réel sur google earth. « On observe beaucoup de mouvements notamment dans les pays sud asiatiques, à l’île Maurice et en Afrique du Sud et peu, voire rien à Madagascar », renchérit le directeur.

Aguerris

Le business Incubator de l’Institut accueille des porteurs de projet de création d’entreprises car c’est ce qui manque cruellement pour accéder à l’économie d’ouverture. « C’est une pépinière d’entreprises qui accueille les start-up nouvellement créés et qui offre un mentoring impliquant les entrepreneurs locaux déjà expérimentés et les consultants experts en entrepreneuriat », précise encore Andrianjaka Rajaonarison.

Le concept véhiculé par ce business incubator est de mettre les start-up au centre des réseaux de partenaires « sourcing » à l’international, d’entrepreneurs, d’institutions de financement et d’acteurs de développement comme les centres de recherches ou ONG de développement. L’internationalisation dès le départ des start-up démarque l’incubateur.

« L’accès au marché international n’est pas seulement du ressort de quelques uns qui le font depuis des années. C’est ouvert à tout le monde », conclut l’interlocuteur lors d’une brève présentation dans les locaux de l’Institut, jeudi dernier à Isoraka.

Mirana Ihariliva