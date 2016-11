Une initiative particulière. Une possibilité de financement pour les porteurs de projet ou l’extension d’entreprise va être lancée, prochainement, par le centre d’Excel- lence en Entrepreneu­riat (Le CEENTRE) de l’ISCAM, via la plateforme « Fanjava ». Ce projet consiste à appeler « la population », dont la diaspora Malagasy et d’autres porteurs de fonds, à cotiser pour financer des projets.

« Selon notre propre expérience, 38 % des étudiants envisagent de créer leur propre entreprise après leurs études, mais à cause d’un problème de financement ainsi que d’un manque de compétence en entrepreneuriat, beaucoup abandonnent leur projet », explique Riveltd Rakotomanana, directeur exécutif du CEENTRE. C’était jeudi, dans le cadre de la deuxième édition du « Parcours du Startuper », à Analakely.

M.R.