Cinq industriels et six entrepreneurs et porteurs de projets ont été récompensés par le ministère de l’Industrie et du développement du secteur privé jeudi.

L’année 2016 se termine en beauté pour certains chefs d’entreprise. Ils étaient onze capitaines de l’industrie, entrepreneurs et porteurs de projet à avoir reçu des récompenses du ministère de l’Industrie et du développement du secteur privé au cours d’une cérémonie à Anosy jeudi dernier. Il s’agit de la société Obio Hamy, Hita, Newpack, Gasyplast, et Bionnex dans le rang des industries. Ne sont pas en reste les cinq autres porteurs de projet notamment Moringala, Tsiro, Sahaza, Saha Manitra, Trondro Fy et ce sans oublier Tahiana Randriarimanana le jeune champion de l’entreprenariat en Afrique.

Ces industriels ont été récompensés pour leur dynamisme et volonté concrète à accompagner le développement de l’économie en général, et celui de l’industrie en particulier. Cette année, la société Obio Hamy a fait parler d’elle dans la production de l’énergie renouvelable, notamment de l’éthanol combustible. Pour mettre au point ce produit, la société travaille en collaboration avec des paysans malgache dans la culture de manioc, la matière première pour fabriquer de l’éthanol combustible. Pour sa part, la société Huilerie industrielle de Tamatave ou HITA, est une industrie de l’huile de table raffinée à partir d’huile brute végétale de soja ou de palme.

Novateurs

En ce qui concerne les projets méritants, le ministère a mis l’accent sur les projets innovants. Le projet proposé par Moringala concerne la transformation de graines de moringa afin de produire de l’huile et du savon. Pour sa part, le projet se rapportant dans le domaine de l’exploitation de gisement et extraction de sel gemme en vue de la production du sel gemme, pour sa part, est le fruit de recherche du porteur de projet Tsiro.

De son côté, Sahaza a opté pour la fabrication de produits laitiers de soja. Et Saha Manitra s’est démarqué par la fabrication de l’huile de géranium. Enfin Trondro Fy se concentre sur la pisciculture et le commerce de viande de poisson.

Tahiana Randriarima­nana, le champion de l’entreprenariat en Afrique a également été primé. À peine âgé de 22 ans, ce jeune orphelin originaire de Faratsiho a remporté cette année le premier prix du concours Anzisha Prize.

