Ouverture. Les femmes entrepreneurs d’Antanana­rivo (FEA) ont abordé cette nouvelle année d’activité à travers la tenue d’une assemblée générale, vendredi à la Chambre de commerce d’Antananarivo.

L’occasion pour le groupement de faire le bilan par rapport aux accomplis de l’an passé. À un peu plus d’un an d’existence, le groupement a pu évoluer sur une base solide axée sur une vie associative pérenne. Ne comptant pas seulement se cantonner à une simple reconnaissance nationale, des missions internationales ont déjà été entreprises afin de porter haut le flambeau de l’esprit d’entrepreneuriat au féminin que le groupement s’efforce de promouvoir.

Pour les années à venir, le groupement ambitionne de créer un réseau d’affaires francophone pour que les femmes entrepreneurs se rencontrent, tissent des liens forts à l’international.

Cependant, le réseau francophone se limitant souvent à un niveau continental, le groupement des femmes entrepreneurs comptent conquérir des marchés beaucoup plus conséquents en termes d’envergure. «Le réseautage acquis grâce au groupement nous ouvre de nombreuses opportunités. Les rencontres internationales telles que le comité des femmes chefs d’entreprise mondial (FCEM), qui se tiendront à New York en avril nous apporteront une occasion de conquérir le marché anglophone», explique Christina Razanatefy, membre de FEA.

