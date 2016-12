Ethiopian Airlines a fait une proposition pour participer au capital de la compa­gnie Air Madagascar. Ce, en vue du plan de redressement de cette dernière.

La direction de la compagnie aérienne Air Madagascar a annoncé que la compagnie Ethiopian Airlines figure aussi dans le short list des candidats à l’ouverture du capital, aux côtés d’Air Mauritius, Air Austral, Airlink et Kenya Airways. « La compagnie éthiopienne avait fait une proposition. Le processus poursuit son cours actuellement et on est encore dans les temps à propos du calendrier », a fait savoir Gilles Filiatreault, directeur général de Air Madagascar vendredi.

Fondée en 1945, Ethio­pian Airlines est la compagnie aérienne qui connaît la croissance la plus rapide en Afrique, desservant 95 destinations internationales avec une flotte de 83 avions. La compagnie éthiopienne met actuellement en œuvre un plan stratégique quinquennal appelé Vision 2025 visant à faire de la compagnie le premier groupe aérien en Afrique. Dans ce sens, elle vient de bénéficier, la semaine dernière, d’un financement de 159 millions de dollars de la Banque africaine de développement pour financer le programme d’expansion et de modernisation de sa flotte aérienne.

Négociations

En avril, la direction générale affirmait avoir envoyé 35 cahiers d’informations à l’endroit des investisseurs potentiels, des transporteurs aériens, des banques, des investisseurs privés. Cette démarche entre dans le plan de redressement de la compagnie aérienne. À en croire les explications recueillies auprès de la compagnie nationale aérienne, sept d’entre eux ont répondu positivement à l’appel.

Et depuis, des discussions ont été engagées dans les couloirs feutrés du transport aérien. Les séances d’informations se multiplient. En novembre, sept candidats étaient en lice pour prendre les 49% du capital d’Air Mada­gascar, et ont fait un déplacement à Antananarivo pour assister à une réunion d’information avec les dirigeants de la compagnie malgache.

Le processus de participation dans le capital d’Air Madagascar prendrait un certain temps après cette sélection. Dans ce sens, la compagnie bénéficie de l’expertise d’un soutien actif de la Banque mondiale.

Lova Rafidiarisoa