Les chercheurs retraités se plaignent de la non-régularisation de leurs indemnités et de la non- détermination de leurs services. De ce fait, le Syndicat des enseignants chercheurs et des chercheurs enseignants (Seces) réclame à l’État de régulariser au plus vite ces demandes qui devaient être résolues, au mois de janvier. « Nous espérons que tout se déroulera au mieux et qu’une réponse favorable aux demandes sera bientôt obtenue. Nous espérons également que les négociations continueront et que les chercheurs retraités auront gain de cause, et que les heures d’obligation de service des enseignants chercheurs soient de 125 heures pour l’année 2015-2016 », explique Sammy Grégoire Ravelo­nirina, président du Seces, section Antananarivo.

Ce syndicat a déjà rencontré le ministère de l’Énseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministère des Finances et du budget concernant la régularisation de différentes indemnités. Pour rappel, le Seces a toujours dû se mettre en grève lorsqu’il a quelque chose à réclamer, comme le paiement de leurs indemnités de logement et de résidence, en décembre 2017.

Mamisoa Antonia