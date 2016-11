Le corps des enseignants-chercheurs et des chercheurs-enseignants serait envahi par un personnel incompétent. Ce dernier bloque les postes budgétaires.

Le syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants (Séces) tire la sonnette d’alarme en ce qui concerne le personnel parachuté au niveau du corps des enseignants des universités. Ce dernier n’aurait pas rempli les critères requis pour accéder à ce poste. Le Séces réclame à l’État, l’assainissement de cette illégalité. « C’est une arme à double tranchant. D’une part, ces parachutés mettent en danger la qualité de l’enseignement. D’autre part, ils bloquent les postes budgétaires qui devraient être confiés à des personnes compétentes », a souligné hier Dimby Ralambomanana, président national de cet entité.

Cette demande de l’assainissement du corps des Enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants, figure dans la résolution du conseil national du Séces qui s’est tenu à Ambohipo, les 24 et 25 novembre.

Suspendre

Ces membres du personnel non qualifiés seraient de plus en plus nombreux à envahir l’enseignement supérieur. « Quand on vérifie les dossiers, il y a quelques-uns qui ne remplissent même pas les conditions requises », continue Dimby Ralambo­manana. Toutefois, le Seces ne peut pas quantifier ces personnes qui exercent illégalement. « Ce n’est pas l’effectif qui compte. Son existence est déjà effrayante », enchaîne-t-il.

Les critères requis pour adhérer au corps des enseignants-chercheurs sont entre autres, la préparation du doctorat, l’aval du collège des enseignants. « Le collège des enseignants vérifie le parcours de l’intéressé et confirme s’il a les compétences requises pour occuper le poste. S’il est accordé, le dossier doit encore être présenté à la présidence de l’Université et attendre un poste budgétaire », explique-t-il.

Par ailleurs, Panja Rama­noelina, président de l’Université d’Antananarivo avoue ne pas être au courant de ce parachutage de personnel. « De toute façon, le collège des enseignants peut suspendre une personne non qualifiée qui exerce dans son département », renchérit-il.

Miangaly Ralitera