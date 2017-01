Le calendrier universitaire est un sujet à chaud pour l’enseignement supérieur. C’est, notamment, l’un des thèmes à discuter, pendant la Conférence des Présidents et des recteurs d’institutions de l’Enseigne­ment supérieur (COPRIES), édition 2017, qui se tient à Fiadanana, les 18 et 19 janvier. Le ministère de l’Ensei­gnement supérieur et de la recherche scientifique ambitionne d’uniformiser le calendrier scolaire, à partir de cette année universitaire 2017.

La ministre, le Professeur Marie Monique Rasoazana­nera de souligner lors de l’ouverture de cette conférence que « une fois le calendrier uni­versitaire uniformisée, il sera plus facile de gérer l’administration de l’université. Le paiement des bourses d’étude pourra être résolu en même temps ». L’uni­versité de Fianaran­tsoa est le premier à appliquer cette réforme.

Ces présidents des universités discuteront également de l’École doctorale thématique, du Plan sectoriel de l’éducation (PSE), de la Stratégie nationale de l’enseignement supérieur (SNES), du système Licence-Master-Doctorat (LMD), l’examen national de paramédicaux, de la paix sociale, l’hygiène, et les propriétés foncières des Universités.

M.R.