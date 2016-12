Le ministère de l’Enseignement et de la recherche scientifique entame une descente inopinée. Quelques établissements privés sont hors normes.

Arrivée en douce. Six instituts privés de paramédicaux à Antananarivo ont reçu la visite inopinée du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESUPRES), dirigé par son directeur général, Blanchard Randrianam­binina, hier. Cette équipe a notamment contrôlé les infrastructures de ces établissements. Le but est d’assurer l’encadrement des étudiants dans un environnement conforme.

« Ces établissements n’ont pas de particularité notoire. C’est seulement une étape que nous avons déjà envisagée pour confronter les dossiers présentés sur papier par l’établissement avec la réalité sur le terrain », explique ce haut responsable du MESUPRES.

Parmi ces six instituts, deux ont été sommés de changer de bâtiment. Leurs locaux seraient trop exigus, entrainant du sureffectif. Les deux autres instituts ont des infrastructures acceptables, sauf qu’ils sont reliés à des activités commerciales qui peuvent avoir un certain impact sur l’enseignement. Les deux derniers instituts n’auraient pas reçu de remarque particulière.

« Je les ai trouvés dans les normes », affirme Blanchard Randrianambinina.

Fermeture

Le MESUPRES ne va pas encore procéder à la fermeture de ces établissements hors normes. Il leur donne une chance de pallier à ces irrégularités. « Nous allons d’abord faire un compte rendu des résultats de notre descente. Ensuite, nous allons l’envoyer aux propriétaires des instituts. Une deuxième descente sera effectuée, pour contrôler les actions menées par rapport à nos recommandations. Nous n’envisageons la fermeture que si le propriétaire ne réagit pas pour améliorer son établissement », poursuit Blanchard Randrianambinina.

Le MESUPRES a commencé avec des instituts privés de paramédicaux et envisage de poursuivre cette opération avec d’autres universités. « Nous estimons que c’est important de commencer avec les instituts de paramédicaux. Mais d’autres descentes inopinées auront lieu, dans d’autres instituts avec d’autres spécialisations », poursuit ce directeur général du MENSUPRES. À part le côté infrastructure, le MESUPRES ambitionne de contrôler le côté pédagogique. Selon une source, des universités privées emploient des enseignants qui n’ont même pas le diplôme requis pour l’enseignement supérieur.

Miangaly Ralitera