Des membres du SECES envisagent d’entamer une grève. Ils réclament leurs indemnités à l’État.

Des enseignants membres du syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants de l’enseignement supérieur (SECES) des universités de Tuléar et de Mahajanga envisagent de bloquer l’enseignement. « Depuis la résolution de notre conseil national en novembre, nous revendiquons, entre autres, l’introduction de nos indemnités à la loi des finances 2016. Mais jusqu’à présent, l’État n’a rien fait de concret. Nous avons présenté à nos membres, le contenu de la résolution, quelques jours après sa sortie. Certains étaient prêts à interrompre l’examen qui était en cours. Toutefois, notre réglementation ne nous permet pas de le faire, nous devons d’abord effectuer un conseil national, avant d’entamer une grève », a indiqué le vice président du SECES à Mahajanga, joint au téléphone, hier.

Requêtes

Une source à Tuléar a également expliqué que malgré la détermination des enseignants dans cette partie Sud de la Grande île à suspendre l’enseignement, ils devront encore attendre un conseil national.

Les 24 et 25 novembre, le SECES a sorti quatre grandes lignes de résolution qui concernent essentiellement leurs requêtes. « Introduire dans le budget de l’État 2017, les indemnités de résidence, logement et risques, souligné par le décret 2009-1214. Le paiement de l’indemnité de recherches, avant le 31 décembre, et inclure tous les rappels dans le budget de l’État 2018 », tels sont les détails de ces requêtes.

Certains de ces enseignants sont prêts à enfreindre cette réglementation.

« Cette convention ne date pas d’hier mais des années 2009, pourquoi l’État fait-il la sourde oreille », grognent certains.

Pas de panique chez les étudiants à Antananarivo. Ils auront encore l’opportunité d’assister aux cours. « Nous donnerons encore une chance à l’État pour tenir ses promesses », soutient un des membres à Antananarivo. « Une rencontre entre le ministère des Finances et du budget aurait eu lieu la semaine passée pour étudier la concrétisation des promesses », explique un enseignant d’un lycée à Sakay. . Cependant, aucun conseil national n’est en vue.

Miangaly Ralitera