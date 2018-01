Un nouveau curriculum sera appliqué au niveau des lycées à partir de 2018. Le programme d’enseignement en vigueur est anachronique.

Démodé. Le programme d’enseignement au niveau des lycées connaîtra des changements radicaux, à partir de l’année scolaire 2018-2019. Le curriculum actuel ne correspondrait plus à la réalité, au niveau mondial. La dernière réforme en date remonte à une vingtaine d’années, plus précisément, en 1996. «Notre programme d’enseignement n’arrive même pas à répondre aux réels besoins du monde de travail », a souligné Lalaharontsoa Rakotojaona, directeur général de l’Enseignement secondaire et de la formation de masse, auprès du ministère de l’Éducation nationale (MEN) à Anosy, hier, dans le cadre d’un accord de partenariat entre le MEN et l’École normale supérieure (ENS) dans l’élaboration de cette réforme.

Beaucoup de failles dans le contenu du curriculum appliqué à l’heure actuelle ont été évoquées par des enseignants de lycée. « Les contenus de toutes les matières doivent impérativement être modifiés. En Géographie, par exemple, « Le monde actuel » inculqué aux élèves date de 1991, alors que nous sommes déjà en 2018 », explique, entre autres, Herizo Razafindrakoto, enseignant au niveau des lycées.

Progressif

Rien n’est encore précis dans le contenu de cette réforme. Mais il sera le fruit de la concertation de plusieurs entités. Le MEN a sollicité l’implication de tous ceux qui interviennent dans l’éducation, notamment ceux de la direction du MEN central, mais aussi, des établissements publics et privés, pendant toutes les phases de la conception des programmes. Ces personnes ressources vont constituer le Groupe technique de travail (GTT) de la Commission nationale de programme (CNP). Les techniciens et experts de l’ENS vont appuyer son élaboration. Ils auront à intervenir à travers la CNP scolaire dans la reforme curriculaire.

Cette réforme sera appliquée progressivement au niveau des établissements, si on se réfère au Plan sectoriel de l’éducation (PSE). Elle devrait être effective à la rentrée scolaire 2018-2019, pour la classe de Seconde, à la rentrée 2019 pour les classes de Première et à la rentrée 2020, pour celles de Terminale. Des manuels et des guides devraient être disponibles, pour les mêmes échéances.

Fusion des séries littéraires et scientifiques

La fusion des séries littéraire et scientifique sera effective en 2019. Les séries A1 et A2 seront associées en série littéraire (L), et les séries C et D, en série scientifique (S). Une troisième série, la série Sciences économiques et littéraires serait, en outre, introduite. Les pédagogues se penchent déjà sur les manières et les politiques à adopter en vue de concrétiser la mise en œuvre de cette initiative, selon le directeur de l’ENS, Henriette Ramanambelina.

Miangaly Ralitera