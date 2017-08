L’absence de manuels scolaires pèse lourd au niveau des lycées. Elle devient un facteur de blocage dans l’enseignement.

De l’abstrait au concret. L’enseignement est de moins en moins perceptible dans les niveaux secondaires. Une grande lacune de manuels scolaires devient un facteur de blocage de compréhension, selon quelques enseignants de lycées publics dans la périphérie d’Antananarivo. “Nous n’avons pas de laboratoire alors que c’est important pour assimiler les leçons, essentiellement pour les matières scientifiques. Les livres sont aussi insuffisants”, explique un enseignant en physique-chimie, hier.

Le directeur de la Technologie et de l’information de la communication (DTIC) du ministère de l’Éducation nationale, Thierry Serge Tsitoara, reconnait lui aussi que les cours sont parfois abstraits. “Moi-même, j’avais du mal à comprendre les théories physiques comme la poussée d’Archimède ou encore les compositions chimiques quand j’étais lycéen, à cause de cette absence de manuels”, explique-t-il.

Le ministère de l’Éducation nationale tente d’y remédier, en vulgarisant l’éducation numérique au niveau des lycées. Deux cent lycées publics sur les quatre cents existants sont maintenant équipés de matériels de la technologie de l’information et de la communication (TIC). « Des salles numériques seront bientôt installées dans cent lycées de neuf régions. Ces établissements seront dotés de vidéo-projecteurs et d’une douzaine d’ordinateurs remplie de plusieurs ouvrages», étale ce directeur.

Non maîtrisée

La TIC est mal exploitée depuis sa diffusion. « La plupart de nos enseignants sont vieux et ne la maîtrisent pas. Les élèves n’ont pas su en profiter. Au lieu d’effectuer des recherches sur leurs études, ils passent leur temps sur les réseaux sociaux ou à faire des jeux », déplore un enseignant au lycée Jean Joseph Rabearivelo à Analakely. Il a été ainsi décidé de suspendre les connexions, pour que les élèves se concentrent plus sur l’éducation.

Les enseignants soulignent, toutefois, que la qualité de l’enseignement au niveau des lycées dépend en grande partie de ces nouvelles technologies de l’information. « C’est un moyen pour développer, notamment, pour améliorer la compétence des enseignants vu qu’il n’y a pas d’ouvrages », précisent-ils.

Une politique de l’intégration des TIC dans le système éducatif malgache est en cours de conception, pour pallier ce problème. «Elle définira la stratégie quinquennale visant à aider les élèves et les enseignants à maîtriser la TIC. Il y aura par exemple des formations continues des enseignants, ils sont les principaux facteurs de réussite », poursuit Serge Thierry Tsitoara, tout en indiquant, «Tous les appuis sont focalisés dans l’éducation de base. La diffusion de la TIC au niveau des lycées permettra de bien former nos lycéens. Ils sont l’avenir du pays ».

Miangaly Ralitera