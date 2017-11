Le recrutement des capéniens a été un sujet de débat entre le ministère de l’Éducation nationale « MEN » et les sortants de l’École normale supérieure (ENS) à Ampefiloha, samedi. Il découlait de cette rencontre que ces enseignants seraient priorisés à la cinquième vague de recrutement au sein du MEN. «Ce ne sont pas tous les capéniens qui seront recrutés, mais nous allons faire des efforts. Nous prioriserons ceux qui sont prêts à rejoindre des postes dans les localités éloignées sans enseignants. Ils ne devront pas quitter leur lieu d’affectation pendant 6 ans», explique Sandrot Rabeandalana, directeur des Ressources Humaines au sein du MEN.

Les Capéniens ont haussé la voix contre une promesse non tenue du MEN. « Depuis la première vague, en 2014, on nous a promis le recrutement systématique des sortants de l’ENS. Malheureusement, les recrutés n’ont cessé de diminuer à chaque nouvelle vague. Il y a encore trois cent quarante personnes sans postes actuellement», souligne Angelo Rakotonirina, porte parole de la cellule de crise du collectif des normaliens de Madagascar. Le MEN, pour sa part, argumente que certains des recrutés n’ont pas rejoint leur lieu d’affectation.

La liste des capéniens recrutés serait affichée avant celle des enseignants payés par les parents d’élèves ou « FRAM », au mois de mars. Avant la sortie de cette liste, le MEN affichera le 18 décembre, la liste des besoins par matière et par lycée. Seule la région d’Analamanga n’aurait pas de postes disponibles.

M. R.