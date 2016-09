L’arrestation d’un juge accusé d’une usurpation de fonction attend la sortie d’un avis de recherche. Une arrestation sera incontournable tout en respectant les procédures légales.

L’arrestation d’un juge accusé d’une usurpation de fonction attend la sortie d’un avis de recherche. Sanction sévère. Selon une source auprès du Palais de la justice, la sanction attribuée à un juge accusé d’usurpation de fonction ne sera aucunement prise à la légère. « Une arrestation sera incontournable tout en respectant les procédures légales», informe cette source.

Selon un communiqué de la gendarmerie, l’affaire s’est corsée au moment où deux individus se présentant comme officier de police et agent du ministère de travail, se sont présentés le

8 septembre, devant un homme d’affaires, pour lui extorquer une somme de sept millions d’ariary, pour avoir fait travailler des mineurs. Les deux hommes étaient accompagnés d’une femme s’identifiant comme procureure de la première instance d’Antananarivo. Ils l’ont menacé de l’incarcérer s’il ne paie pas la somme réclamée. Une négociation s’est entreprise entre la victime et les escrocs, pour se convenir d’une somme de deux millions d’ariary. Une partie aurait été versée le 8 septembre et le reste était censé payé le 9 septembre, aux environs d’Ambato­mirahavavy.

Manigance

Fort heureusement, l’homme d’affaires a pu avertir la gendarmerie de cette manigance, et cette dernière a élaboré un stratagème pour attraper dans leur filet les escrocs. Ce n’était que durant l’enquête effectuée par les agents de la gendarmerie détachés à Ambato­mirahavavy que le nom d’un juge, cerveau de cette machination, a été lâché. Les deux usurpateurs ont été mis sous mandat de dépôt, mardi dernier, tandis que l’arrestation du juge coupable attend la finalisation des procédures légales y afférentes. Le syndicat des magistrats de Madagascar (SMM) n’est pas encore saisi de cette affaire à ce jour, selon les informations recueillies auprès de lui, hier.

Faniry Ranaivoson