L’opératrice économique a été appréhendée par les forces de l’ordre, hier, à Mahamasina. Une interpellation diligentée par le BIANCO.

Épinglée. Claudine Razai­mamonjy, opératrice écono- mique réputée parmi les baronnes du pouvoir, a été appréhendée par les forces de l’ordre, hier à Mahamasina. Les indiscrétions parlent d’une arrestation entrant dans le cadre de l’affaire de détournement de deniers publics dans la commune rurale d’Ambohima­hamasina.

La scène s’est déroulée vers 16 heures au Palais des sports de Mahamasina, où la patronne de l’hôtel A&C a assisté à un match de basket de l’équipe dont elle est la propriétaire. À sa sortie, un pick-up estampillé EMMO-SECURITE, siglaison de l’État major mixte opérationnel l’attendait sur le parking avec un mandat d’arrêt. Selon une source auprès des forces de l’ordre, « des responsables du BIANCO [Bureau indépendant anti-corruption] sont venus à la caserne de la gendarmerie d’Ankadilalana afin de demander des éléments pour les aider à procéder à une arrestation ».

Les éléments ayant procédé à l’arrestation n’auraient su « qu’au dernier moment » qu’ils allaient procéder à l’interpellation de celle qui est indiquée comme l’une des bailleurs de fonds du pouvoir. Cette dernière aurait haussé le ton contre les forces de l’ordre, allant jusqu’à « déchirer le mandat d’arrêt » qui lui a été présenté. Les responsables de l’organe de lutte contre la corruption ont été injoignables à partir du moment de l’arrestation. À son domaine à Ambohibao, c’était le calme plat dans la soirée d’hier.

Des indiscrétions affirment pourtant que cette arrestation est motivée par l’instruction de l’affaire de détournement de deniers publics dans « treize communes », dont celle d’Ambohi­mahamasina, concernant 396 492 444 d’ariary.

Intransigeance

Un dossier dans lequel Claudine Razaimamonjy a refusé, par deux fois, une convocation du BIANCO durant les enquêtes préliminaires.

Étant donné que l’affaire avait été transférée à la Chaîne pénale anti-corruption (CPAC) fin octobre, le BIANCO en a été dessaisi. Les trois prévenus, dont le maire d’Ambohimahamasina, avaient été déférés devant le juge de la CPAC et en sont sortis avec une liberté provisoire. Depuis, la propriétaire de l’A&C hôtel s’est affichée dans les cérémonies d’État, ou encore les réu­nions et tournées politiques du parti au pouvoir.

Un ténor du parti « Hery vaovao ho an’i Madagasikara » (HVM), contacté hier, a indiqué que « nous-mêmes ne savons pas pour quelle raison Claudine Razaimamonjy a été appréhendée, ni où elle a été conduite. Nous savons seulement que l’action a été diligentée par le BIANCO. Nous avons pu la contacter vers 21 heures 30, et elle nous a indiqué que son audition n’a pas encore démarré ». Cette source s’interroge ainsi sur les motifs de cette interpellation. « Certains disent qu’il s’agit de l’affaire Ambohimahamasina, mais comme le dossier est en instance à la Chaîne pénale, le BIANCO en a été dessaisi. Y-a-t-il donc un fait nouveau, ou s’agit-il d’une toute autre enquête », a lancé la source.

Au lendemain des refus de Claudine Razaimamonjy de comparaitre au Bureau d’Ambohibao, le BIANCO a expliqué ne plus pouvoir émettre de nouvelle convocation, ni procéder à l’interpellation de l’opératrice économique sans une commission rogatoire de la CPAC. L’organe d’Ambohibao n’aurait vraisemblablement pas procédé à l’interpellation d’hier, sans avoir eu la caution du juge anti-corruption.

Questionné sur le sujet en marge d’un dialogue politique avec l’Union européen­ne, à Iavoloha le 9 décembre, Hery, président de la République, a donné carte blanche à la Justice, arguant l’indépendance de cette dernière. Il a en effet dénoncé l’existence de personnes défaillantes entachant l’ima­ge de sa famille politique, durant la cérémonie de présentation des voeux à Iavoloha, le 6 janvier. Reste ainsi à voir si tous ceux impliqués dans ce dossier, mais également les autres affaires de spoliation des richesses du pays connaîtront pareille intransigeance des responsables.

Garry Fabrice Ranaivoson