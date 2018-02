Suite à l’enlèvement d’Akyl Cassam Chenai, grand patron d’origine indienne, et non chinoise comme il a été mentionné par erreur dans l’édition de samedi, la CFOIM est de nouveau montée au créneau.

Trop c’est trop». La CFOIM, la communauté française d’origine indienne à Madagascar, est sortie de sa réserve habituelle samedi, lors d’une conférence de presse tenue à Ivandry. Elle dénonce le harcèlement, la stigmatisation dont elle est l’objet ces derniers temps, et qui se traduit principalement par les enlèvements à répétition dont elle est victime. Un sentiment d’ostracisme « comparable à celle vécue par les familles juives en France », a-t-elle affirmé sans détour.

Alors que l’on vient d’apprendre la libération du propriétaire de la bijouterie Kalidas, hier, en début de soirée, un autre membre de la communauté vient d’être victime d’un enlèvement vendredi. Akyl Cassam Chenai, directeur général de la société commerciale et industrielle de Madagascar (SCIM), a été kidnappé devant sa maison, à Toamasina, dans le quartier de Salazamay. De cette énième tragédie, on ne connaît pas encore les tenants et aboutissants, mais chez les familles : «beaucoup de tristesse, de désespoir», resurgissent, encore une fois, rappelle la CFOIM.

Drame économique

Cet appel a été donc lancé à l’endroit des responsables à « restaurer la sécurité publique». Depuis dix ans, plus d’une centaine de kidnapping a été répertoriée, et elle touche principalement une communauté. « Ce phénomène s’accélère depuis quelques mois », note la CFOIM. « Cette communauté constitue une partie importante de l’économie du pays », ajoute-t-elle. Et de rappeler, encore une fois, que ces enlèvements à répétition « constituent un drame économique pour le pays. » Si un certain nombre de familles ont quitté le pays pour se mettre à l’abri, tout en gardant un œil sur leurs affaires, à termes, le risque de délocalisation est réel.

Les Cassam-Chenai, 150 ans d’une Histoire malgache

L’Express de Madagascar avait mentionné par erreur l’appartenance à la communauté chinoise d’Akyl Cassam Chenai, grand patron établi à Toamasina, enlevé devant son domicile vendredi dernier. Il est en réalité le descendant d’une famille d’origine indienne, installée à Madagascar depuis maintenant cinq générations. En 1898, en provenance de la province du Gujarat, en Inde, la famille s’établit dans la Grande île. Descendante de Qâssam Ali Bhay, marchand de produits chinois de la ville de Sourat en Inde, la famille hérita du surnom Chinâi donné à son ancêtre. L’histoire contemporaine malgache de la famille débute réellement avec Mamodaly Cassam-Chenai, qui ouvre une boutique à Diégo-Suarez en 1908. Comme le mentionne sur son site, dans sa partie historique, la société Sogecore, société de la famille établie à La Réunion, « la boutique, comme on peut encore en trouver sur la Grande-Ile comme dans les Hauts de La Réunion, devient le lieu incontournable de la vie locale et propose toutes sortes de marchandises de premières nécessités comme des objets les plus improbables». Des établissements Cassam-Chenai ont été par la suite créés à Mahajanga, puis à Toamasina. La famille est surtout connue pour ses activités dans l’import-export mais aussi dans l’automobile - avec sa branche notamment établie à La Réunion. Une activité également entreprise à Madagascar au cours du vingtième siècle. Cette famille est l’une des plus anciennes de Madagascar, précise Aboû Moujahîd Zhoulfiqâr dans un ouvrage de plus de trois cent pages qui retrace l’historique de l’implantation des Khojas à Madagascar.

Rondro Ramamonjisoa