L’électricité connait encore des perturbations à Toamasina. Sept cent poteaux électriques sont attendus.

Pari non tenu. La situation à Toamasina laisse les responsables de la Jirama perplexes. La fourniture d’énergie dans cette ville connait encore des perturbations malgré leurs promesses du retour à la normale dans les plus brefs délais. Devant les immenses dégâts laissés par Ava, les tâches semblent être plus compliquées que prévu. « Plus de sept cent poteaux électriques sont nécessaires pour le rétablissement de l’électricité dans la ville de Toamasina. Le coût du chantier s’élève à 10 milliards ariary », selon les informations fournies par le ministère de l’Eau, de l’énergie et des hydrocarbures.

Lors de son passage dans cette ville du Grand Port, le cyclone Ava a tout balayé sur son passage. Les photos publiées sur les réseaux sociaux illustrent bien les plaies laissées par les rafales de vent. Le bilan est assez lourd pour la compagnie nationale de distribution d’eau et d’électricité. 80% des infrastructures du réseau de distribution d’électricité sont endommagées, d’après les explications d’Olivier Jaomiary, directeur général de la Jirama.

Défi

Au lendemain du passage du cyclone Ava, le DG de la Jirama et les techniciens de la société ont effectué une descente dans la ville de Toamasina pour constater de visu les dégâts. Les responsables ont annoncé le retour au plus vite de l’électricité. La situation est loin d’être résolue. Différentes coupures sont encore constatées. C’était le cas, par exemple, lors du passage de la délégation présidentielle, le week end dernier. Cette situation aurait coûté cher à des responsables de la société. La rumeur d’une éventuelle éviction ou démission d’Olivier Jaomiary circulait dans les couloirs, hier. Mais le concerné a vite démenti ces bruits de couloir.

Maintenant, les autorités tentent de rattraper le retard. Elles se sont engagées à nouveau dans une course contre la montre pour le retour à la normale et la fourniture à 100% de l’électricité à Toamasina dans les plus brefs délais. « Les poteaux électriques seront acheminés au plus vite dans cette ville », indique le ministère de l’Eau, de l’énergie et des hydrocarbures. Avec sept cent poteaux à installer, il n’y aura pas du tout de repos pour les techniciens de la Jirama. Du côté de la population, la patience est de mise.

Lova Rafidiarisoa