Raffermir les relations et la coopération entre les deux pays. L’Inde continue d’aider le ministère de l’Énergie et des hydrocarbures (MEH) malgache. Une visite de courtoisie du ministre d’État indien en charge des Finances Santosh Kumar Gangwar s’est déroulée hier auprès du bureau du ministère de l’Énergie et des hydrocarbures à Ampandrianomby.

« L’objectif de la visite du ministre Indien Santosh Kumar Gangwar est de raffermir et renforcer les relations de Madagascar et de l’Inde dans le domaine de l’énergie. De plus l’élargissement de l’accès de la population malgache à l’énergie et l’électricité est l’objectif principal de la visite à travers l’utilisation de ces énérgies renouvelables », explique le Général Herilanto Ravelo­harison, ministre de l’Énergie et des hydrocarbures par intérim.

Le MEH a présenté la situation et les perspectives du secteur énergétique à travers la politique de l’énergie par l’utilisation des énérgies renouvelables pour assurer le développement du pays durant les dicussions. Le ministre a poursuivi que la politique de transition énergétique dans l’optique de la préservation de l’environnement et d’amélioration des conditions de vie de la population et de la croissance des activités économiques de Mada­gascar sont les buts des discussions avec l’Inde.

Fanomezana Rasolomahery