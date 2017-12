La remise des clés de la station Maki a été effectuée, hier. Le concept vert a été martelé par toutes les parties prenantes du projet.

Concrétisation. Sur seize mille stations-service recensées dans le monde, Total Madagascar en équipera cinq mille panneaux photovoltaïques, d’ici cinq ans. C’est dans le cadre de la promotion de l’énergie verte que la compagnie a inauguré la station pilote du même genre à la nouvelle gare routière d’Andoha­tapenaka. Annoncée lors de l’intronisation de Biova Agbokou à la tête de Total Madagascar au mois de septembre, la mise en place de cette station verte entre dans la politique de continuité affirmée par la nouvelle directrice générale.

En effet, « puisque le solaire est l’énergie qui connaît la plus forte croissance dans le mix d’énergie primaire, l’objectif principal de l’entreprise reste donc la fourniture d’énergie à tous ses clients, tout en respectant les standards internationaux, en matière de respect environnemental », souligne la directrice générale. Ainsi, à travers la filiale verte dédiée à Total, à l’instar de SunPower, Mada­gascar aura aussi droit à sa station écolo. La station d’Andoha­tapenaka est équipée de borne électrique pour le ravitaillement d’éventuels véhicules hybrides. Grâce au mode d’utilisation optimale d’eau, la station est aussi en mesure de fournir un certain automatisme dans le système de nettoyage.

Avantageux

Tous les avantages sont rendus possibles grâce, notamment, à l’installation du système de fourniture d’énergie solaire qui permet de couvrir près de la moitié de la consommation d’énergie dont la station a besoin quotidiennement. En s’associant avec SunPower, Total Mada­gascar s’engage ainsi à militer pour le respect de l’environnement. Par ailleurs, le système SunPower représente un plus en matière de rendement de production d’énergie. Elle offre la possibilité de générer davantage de revenus dans la mesure où les panneaux installés par Total produisent près de 60% d’électricité en plus d’une installation de panneaux conventionnels. Une manière pour les concepteurs de la nouvelle station de se projeter vers une pratique plus saine dans le domaine d’énergie.

« Nous anticipons l’avenir, nous avons une vision sur le long terme pour le développement de ce pays, merci de cette main tendue, de cette coopération que nous allons renforcer davantage, notamment, en matière d’énergie renouvelable. Il est important qu’aujourd’hui, on se dirige vers la modernité, vers les bases du dévelop- pement du pays », conclut Hery Rajaonari­mampianina, président de la République.

« Cette collaboration rentre toujours dans le renforcement des partenariats public-privé véhiculés par les deux parties », explique-t-il.

Harilalaina Rakotobe