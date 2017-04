Aimé Olivier Jaomiary vient d’être nommé directeur général de la Jirama. Cet ancien directeur des opérations d’Airtel RD Congo s’est distingué du lot.

Les autorités ont choisi un spécialiste en ressources humaines et organisation pour mener à terme la restructuration de la Jirama. Dans un décret pris en conseil des ministres d’hier, Aimé Olivier Jaomiary a été nommé directeur général de la société nationale de l’eau et de l’électricité. Et ce, après presque deux mois de processus de recrutement.

« C’est un homme doté de plusieurs années d’expériences dans le redressement et l’organisation d’une société de télécommunication multinationale », a indiqué le communiqué de la société signé par l’administrateur Hyacinthe Befeno Todimanana.

Âgé de 46 ans, Aimé Olivier Jaomiary s’est distingué du lot des quatre vingt-quinze postulants à ce poste dont la sélection des dossiers a été confiée au cabinet canadien SG Group. Le nouveau patron de la Jirama a fait carrière au sein de la société Airtel du groupe Bharti en Afrique. Après avoir été dans le secteur aérien en étant commandant adjoint de l’aéroport international d’Ivato de 1993 en juillet 1995, et ensuite responsable financier de Conser­vation international de novembre à décembre 1995, le jeune sortant de l’Institut national de sciences comptables et administration d’entreprise (INSCAE) est entré dans le secteur télécom en 2000.

Bon parcours

Il a intégré Madacom comme directeur administratif et financier et des ressources humaines, pour devenir plus tard Regional Manager de Airtel Africa et directeur des ressources humaines de cet opérateur mobile. Il s’est envolé par la suite en République démocratique du Congo pour occuper le poste de directeur des opérations de Airtel RDC.

Avec ce parcours significatif, tout porte à croire que les autorités ont choisi un spécialiste des ressources humaines, de restructuration et de l’organisation à la tête de la Jirama.

Puisque le rôle principal du nouveau patron de la société d’État est la mise en œuvre des plans stratégiques et opérationnels de la Jirama. Il lui revient ainsi de mettre en place les structures organisationnelles appropriées pour mener à bien ces plans.

Dans le cadre de l’amélioration de la gouvernance de la société, il est notamment prévu la mise en œuvre d’un plan d’amélioration de la gestion de la compagnie qui implique « l’optimisation de la structure organisationnelle », donc un changement d’organigramme.

Par ailleurs, conformément aux engagements pris dans le cadre du Programme d’amélioration de la gouvernance dans le secteur de l’énergie (Pagose), financé par la Banque mondiale, la nomination de tous les cadres supérieurs devrait se faire en toute transparence. Après la nomination du nouveau DG et le bouclage du nouvel organigramme, d’autres appels à candidature sont ainsi attendus.

Lova Rafidiarisoa