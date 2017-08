Les quatre groupes à fioul lourd dans la centrale thermique de Mandroseza sont actuellement opérationnels. L’offre en puissance dépasse nettement la demande.

Mission accomplie. Symbion Power a achevé la réhabilitation des quatre groupes en panne dans la centrale thermique de Mandroseza. Ce dernier alimente désormais le réseau interconnecté d’Antananarivo (RIA avec une capacité de production de 40 mégawatts en électricité). Une cérémonie d’inauguration s’est tenue dans l’enceinte du site de production de la société nationale de distribution d’eau et d’éléctricité à Mandroseza hier. « La réhabilitation des quatre générateurs s’est achevée au mois de juillet. Avec les 40 mégawatts supplémentaires », affirme Paul Hinks, président de Symbion Power. La centrale thermique de Mandroseza et celle d’Ambo­hi­manambola fournissent près de 190 mégawatts. « C’est déjà plus que la moitié du besoin de la RIA avec une demande de 230 mégawatts pendant l’heure de pointe le soir. Les autres sites Andekaleka, Mandraka et Sahanivotry Antsirabe fournissent le reste », explique Lanto­niaina Rasolo­elison ministre de l’Eau, de l’énergie et des hydrocarbures. Ce dernier annonce également que d’autres nouveaux sites producteurs à fioul lourd de la Jirama à Ambohimanambola seront bientôt inaugurés. Les travaux de réhabilitation de ces groupes ont commencé en novembre 2015. Depuis août 2016, le premier groupe est opérationnel en fournissant 10 mégawatts supplémentaires. Il ne devrait donc plus y avoir de problème de délestage.

Rabais de 8%

La société Jovenna assure actuellement la fourniture de fuel lourd. Ce dernier remporte la bataille avec «un coût plus compétitif» selon le ministre de l’Eau de l’énergie et des hydrocarbures par rapport aux autres candidats qui ont soumissionné à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par la Jirama depuis le mois d’avril pour la fourniture en fuel lourd et carburant à Mada­gascar tandis que la société Galana assure la fourniture de gasoil. Le prix du fuel lourd coûte moins cher que celui du gasoil. La Jirama a pu bénéficier d’un rabais de 8% par rapport aux prix

dans les stations, « Le choix de la Jirama pour les fournisseurs s’est focalisé sur le rabais par rapport aux prix à la pompe. La société Jovenna a été choisie pour l’approvisionnement en fuel lourd avec une baisse de 8% » ajoute-il. La Jirama utilise 230 à 250 grammes par kilowatheure. Pour le fonctionnement des groupes, l’usine utilise environ 9 200 kilogrammes à 10 000kg /kwh soit environ 1 tonne. La transition vers l’énergie renouvelable telles que l’énergie solaire à Maha­boboka Toliara et l’énergie éolienne a été également évoquée. En ce qui concerne la baisse des tarifs « c’est un objectif à long terme d’où la nécessité d’une transition énergétique menant à l’énergie renouvelable », selon toujours Lantoniaina Rasolo­elison. Dans l’appel à manifestation d’intérêt, la Jirama a souligné que c’était pour une période de 6 mois pour la fourniture en carburant.

De leur côté, les industries se plaignent des coupures qui handicapent le secteur privé mais également les coûts, « les tarifs industriels n’ont pas été respectés, cette fois, alors que c’était toujours le cas avant. Cela nous pénalise car les industries produisent et cela nuit à la

compétitivité », dénonce Noro Andriamamonjiarison, président du Groupement des entreprises à Madagascar.

Des détériorations injustifiées

Le président de la République Hery Rajaonarimampianina a mis le point sur la nécessité d’entretien et de maintenance des matériaux. Ce qui s’avère une faille. Il a ainsi souligné la prise de responsabilité de chacun surtout de la Jirama comme premier concerné. «La Jirama a obtenu les quatre groupes de marque Wartsila très connue à l’échelle internationale en 2008. Des groupes qui sont opérationnelles sur une période de quarante ans environ. Alors que, les notres fonctionnaient seulement pendant quatre à cinq ans car en 2015 ces engins étaient en panne, d’où la nécessité d’entretien surtout de la part des techniciens au niveau de la Jirama», affirme t-il.

Sandra Hafalianavalona