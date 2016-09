Éclairer les villages reculés de Madagascar. Dans le cadre du programme du World Wide Fund for Nature (WWF) sur l’accès à l’énergie renouvelable, quatre femmes, âgées entre 35 et 50 ans, originaires du village d’Am­ba­kivao dans la région du Menabe quittent Madagascar pour se former en Inde et devenir ingénieures solaires auprès du centre social et de recherche indien Barefoot College, ce mois ci.

Elles font partie de la troisième promotion malgache à bénéficier de ce projet et rejoignent ainsi d’autres femmes de nationalités et continents différents pour suivre la même formation. Car sur place, elles seront initiées à la maîtrise des diverses techniques d’assemblage, d’installation et d’entretien des matériels qui serviront à éclairer leur village.

Photovoltaïque

Le départ de cette troisième promotion coïncide avec le retour de la seconde, qui était aussi composée de quatre autres femmes, mais originaires du village d’Andranomilolo, dans la région Sava. Celles-ci ont maintenant comme mission d’appliquer ce qu’elles ont acquis pendant leurs formations. Deux cents foyers se verront dotés d’équipements basés sur un système solaire photovoltaïque.

Aussi, les maisons auront accès à l’éclairage quotidien et les batteries alimenteront leurs postes radios et rechargeront leurs téléphones portables. Les ménages bénéficiaires, quant à eux, contribuent financièrement, en s’acquittant d’une cotisation mensuelle décidée au cours d’une assemblée générale. Les fonds ainsi récoltés serviront à la rémunération des techniciennes et au renouvellement de composants en fin de vie.

L’approche « femmes ingénieures solaires » a été initiée à Madagascar en 2012. La formation est destinée aux femmes originaires de villages reculés, de différents pays en voie de développement. Les participantes doivent être sélectionnées au cours de consultations publiques, suivant des critères bien définis : femmes, ayant un faible, voire aucun niveau scolaire, n’ayant pas d’engagement communautaire.

Rado Andriamampandry