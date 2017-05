La surproduction d’énergie est attendue dans les prochains mois. Différents chantiers de centrales thermiques devraient tourner à plein régime d’ici peu.

Le délestage ne serait plus qu’un mauvais souvenir pour les habitants de la ville d’Antanarivo. Les chantiers en cours du côté d’Ambohimanambola donnent un petit aperçu que la Jirama se dotera d’une arme très puissante pour faire face au problème d’alimentation en électricité. Dans cette petite commune dans la banlieue de la capitale, plusieurs projets de centrales thermiques sortent de terre. Elles tourneront en plein régime, au plus tard au mois d’août. Ce qui permettra à la Jirama de bénéficier de cent quarante mégawatts supplémentaires.

« Le pic de production en énergie atteint actuellement les 230 mégawatts pour le

réseau interconnecté d’Anta­nanarivo », a fait savoir Olivier Jaomiary, directeur général de la Jirama, lors d’une visite sur terrain hier à Ambohimanambola. Or, les besoins pour Antana­narivo sont de l’ordre de 220 mégawatts. « Ces surplus nous permettront de faire face au problème d’étiage », se dit fièrement le nouveau patron de la compagnie de l’eau et de l’électricité.

Arrivé au mois de mars, le groupe électrogène de la société turque Aksaf Power commence à prendre forme. Les installations des douze unités touchent presque à sa fin. Cette nouvelle centrale fonctionnant avec du fuel lourd est capable de produire jusqu’à 60 mégawatts d’électricité. La production de l’énergie devrait commencer mi-juin et les responsables du site estiment que l’engin tournera à plein régime vers la fin du mois d’août.

Fuel lourd

La centrale thermique de la Jovenna sera prête à fournir d’ici peu 40 mégawatts pour le réseau interconnecté d’Antananarivo (RIA). « Le site devrait être opérationnel vers mi-juin. La centrale fonctionnera avec du fuel lourd et tournera sans arrêt sauf en cas de maintenance », a déclaré hier Martin Chalifour, président de la société Energy Contact, une société canadienne qui est le maître d’œuvre du projet. Outre Aksaf Power et la Jovenna, la centrale de Mandroseza avec une capacité de quarante mégawatt ne devrait pas à tarder à tourner à plein régime.

De son côté, le ministre de l’Eau, de l’énergie et des hydrocarbures, Lantoniaina Rasoloelison a annoncé les différents chantiers dans les énergies renouvelables, notamment de l’hydroélectrique. « Des chantiers sont en cours à Ranomafana, avec une capacité de production de 80 mégawatt et à Sahofika, d’une capacité de 220 mégawatts. Avec toutes ces solutions, nous serions tranquilles d’ici cinq ans », a-t-il déclaré en marge de cette visite.

Lova Rafidiarisoa