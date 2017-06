Antananarivo ne devrait plus souffrir de délestage dû à un problème de pro­duction d’électricité avec les nouvelles puissances supplémentaires.

La Jirama se dotera de puissances supplémentaires pour son réseau électrique. Les responsables de la société d’État et celui du ministère de l’Énergie, de l’eau et des hydrocarbures ont procédé hier à la mise en route des nouvelles centrales de la Jovenna et d’Aksaf Power. Au total, ces deux sites disposent d’une capacité de production respectivement de 76 mégawatts et de 72,3 mégawatts. Mais pour le moment, la turbine à combustion de la Jovenna produira 48 mégawatts.

« Les douze unités de production d’Aksaf Power sont capables de produire jusqu’à 72,3 mégawatts d’électricité. Le contrat conclu avec la Jirama prévoit un approvisionnement de 60 mégawatts. Une marge a été prise pour éviter les coupures en cas de panne technique. L’énergie produite augmentera de 15 mégawatts toutes les deux semaines

pour atteindre jusqu’à 60 mégawatts en août », a expliqué Hyacinthe Befeno Todima­nana, président du conseil d’administration de la compagnie d’eau et d’électricité, hier à Ambohimanambola.

Dispositif vital

Selon les responsables d’Aksaf Power, l’entreprise a déployé tous les moyens disponibles pour accélérer la réalisation de ce projet notamment avec l’importation d’équipements divers. Douze vols en Antonov, 120 depuis Maurice, ont été nécessaires pour transporter les différentes unités de production. De loin, le grand réservoir de la centrale d’une capacité de 7000m³ surplombe le chantier. Ce stock de fuel lourd dont la livraison sera assurée par la Jovenna pendant six mois, est l’équivalent d’un besoin de quinze jours de production. « Ce dispositif est vital pour les unités de production », a soutenu Eric Randrasana, membre du conseil d’administration de la Jirama.

Sur le site d’Ambohi­manambola, le chantier touche presque à sa fin. Les travaux sont achevés à 90% pour la centrale d’Aksaf Power, et la production totale devrait être atteinte dans le courant du mois d’août. De son côté la Jovenna prévoit de rajouter de 28 mégawatts des puissances supplémentaires.

Les différents responsables de la Jirama se vantent du choix de ces centrales fonctionnant avec du fuel lourd, plus économique et moins coûteux. Si le coût du litre de gasoil est aux environs de 3 000 ariary, le fuel lourd est en effet accessible à 2 000 Ariary. Ils n’ont pourtant pas expliqué pourtant son impact sur la facture des consommateurs.

Lova Rafidiarisoa