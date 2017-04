La compagnie pétrolière Total annonce l’installation de bornes de recharge dans ses stations service. Celle d’Andohatapenaka inaugurera cette nouvelle initiative.

Les stations service de Total améliorent leur service. La compa­gnie pétrolière envisage d’installer des bornes de recharge pour les véhicules électriques et hybrides dans certaines de ses stations à Madagascar. La toute nouvelle station installée au cœur de la nouvelle gare routière d’Andoha­tapenaka inaugurera cette nouvelle initiative. « Une soixantaine de bornes seront installées dans tout le pays. L’objectif est de ne plus être dépendant des carburants et d’encourager les concessionnaires à importer ces types de véhicules », a déclaré Laurent Stouffe directeur général de Total Madagasikara, en marge de la pose de la première pierre de cette nouvelle infrastructure.

Jusqu’ici, les quelques propriétaires de véhicules hybrides se sont contentés de faire le « plein » sur une prise domestique. Bien sûr, ces types de véhicules existent bien évidemment à Madagascar. La toute première commercialisation de ces voitures date de l’année 2015. La BYD Qin a volé la vedette lors du salon de l’auto cette année là. De fabrication chinoise, cette berline est la première voiture hybride revendue à Madagascar. D’autres modèles de voitures issues d’autres constructeurs circulent discrètement dans les rues de la capitale.

Vulgarisation

À Toamasina, la société minière Ambatovy exploite des voitures électriques pour des déplacements dans l’enceinte de son usine. Deux bus électriques de 24 places, 8 véhicules à 8 places utilisés comme taxis et 29 autres voiturettes électriques font le bonheur des Tamataviens et des employés de l’usine. Même si ces voitures sont rechargées depuis les énergies produites par la société.

Si cette initiative de Total venait à se concrétiser, le pays ferait un pas dans la vulgarisation de la voiture électrique et de l’utilisation de l’énergie renouvelable. Puisque la compagnie fera d’Andohatapenaka, une station autonome en énergie. Elle travaille dans ce sens avec sa filiale solaire Sun Power pour fournir de l’énergie renouvelable. Et Madagascar ne sera pas le premier pays où ce géant pétrolier se lance dans cette initiative. En France, la

société annonçait en début d’année, l’installation de 300 bornes de recharge dans tout l’Hexagone.

Lova Rafidiarisoa