Une décision de dissolution de la plateforme Diorano Wash a été prise afin d’attribuer au ministère de l’Eau, de l’énergie et des hydrocarbures le leadership dans le domaine de l’énergie. Ce dernier assure le rôle dans la mise en place d’une politique dans ce domaine pour garantir l’accès à l’eau potable et l’assainissement.

« Le ministère de l’Eau a été créé en 2008. Pourtant, jusqu’à maintenant, nous avons deux entités qui élaborent la politique d’approvisionnement en eau. Cela ne devrait pas être le cas. Désormais, le ministère de l’Eau, de l’énergie et des hydrocarbures s’en chargera », explique Lantoniaina Rasoloelison, ministre de l’Eau, de l’énergie et des hydrocarbures, vendredi, au centre des

conférences international à Ivato. « De plus, l’État est le premier responsable dans ce domaine. Un atelier de travail entre la société civile et les collaborateurs techniques a été organisé, il y a un mois environ. Comme conclusion, cette concertation a abouti à la dissolution de la plateforme DIORANO Wash dans l’élaboration de la politique », conclut-il.

S.M.H.