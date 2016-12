Sur les neuf entreprises sélectionnées pour faire des offres sur la centrale de Volobe Amont, le groupe Axian d’Hassanein Hiridjee a été retenu.

C’est l’un des plus gros investissements annoncés pour les prochains mois. Hassanein Hiridjee du groupe Axian a confirmé vendredi, lors de la deuxième journée de la conférence des bailleurs et des investisseurs la construction par la branche infrastructure de son groupe de la centrale hydroélectrique de Volobe. « Nous voulons participer à cet élan en confirmant et en annonçant la construction de la centrale hydroélectrique de Volobe pour un montant de 500 millions de dollars », a-t-il déclaré durant la séance de déclamation des investissements.

Sur les neuf entreprises sélectionnées sur la short-list après l’appel à manifestation d’intérêt, c’est donc le groupe d’Hassanein Hiridjee, ayant manifesté son intérêt sous la dénomination de Jovenna, qui a été retenu pour le développement du site de Volobe Amont.

Interconnexion

Le projet, a ajouté le patron du groupe Axian, sera « mis en œuvre en partenariat avec le groupe Colas », filiale du groupe français Bouygues et qui fait déjà partie du consortium Ravinala Airports, ayant obtenu la concession des aéroports d’Ivato et de Nosy Be.

Avec une puissance de 90MW, la nouvelle centrale de Volobe Amont sur le fleuve Ivondro, situé à 30km au nord-ouest de Toamasina, devrait desservir les réseaux interconnectés de Toamasina et d’Antananarivo. Outre la construction du nouveau barrage qui viendra en complément de l’ancienne centrale construite depuis 1926 et qui alimente la ville de Toamasina, le projet du groupe Axian et de Colas comprend également, selon Hassanein Hiridjee, « la construction d’une ligne de transport entre le site de Volobe et le réseau interconnecté d’An­ta­nanarivo ».

Dans le dossier d’appel d’offres lancé en 2015, le ministère chargé de l’Energie avait déjà indiqué que le

projet consiste en « la construction d’une centrale hydroélectrique destinée à résoudre les problèmes d’alimentation en énergie électrique à Anta­nanarivo ». Les soumissionnaires devaient ainsi intégrer dans leurs offres, « le développement des lignes de transport d’énergie ainsi que les réseaux de distribution des agglomérations desservies », en l’occurrence Antananarivo et Toamasina.

Pour la mise en œuvre de ce projet, une société de droit malgache, la Compa­gnie générale d’hydroélectricité de Volobe, a été créée en août. Ses activités consistent, entre autres, à « concevoir, construire, financer, aménager et exploiter le site hydroélectrique de Volobe amont, ainsi que, le cas échéant, concevoir, construire, financer, et exploiter la ligne électrique Antananarivo – Toamasina et toute autre ligne électrique de raccordement, connexion et distribution ».

Lova Rabary-Rakotondravony