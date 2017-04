La compagnie pétrolière soumissionne pour la fourniture de fuel lourd aux centrales thermiques de la Jirama.

Madagas-car Oil entend participer au processus d’appel d’offres pour l’approvisionnement en fuel», indique une source proche de la compagnie. Une déclaration faite à la suite de l’invitation lancée par la Jirama aux candidats intéressés par la fourniture de fuel lourd pour ses groupes de production en énergie thermique. L’appel d’offres a été lancé au début du mois de mars. La date limite de remise des candidatures a eu lieu mercredi.

La compagnie qui opère dans le secteur pétrolier, a démontré son potentiel en soulignant l’avantage de ce type de carburant. « L’huile lourde de Tsimiroro est une ressource nationale vitale qui peut alimenter la production d’électricité avec du fuel à très faible teneur en soufre. Elle soutiendra les besoins croissants du pays en énergie, le développement de l’industrie locale et la croissance économique, tout en assurant des revenus supplémentaires à l’État malgache. L’huile lourde de Tsimiroro contribuerait au développement économique de Madagascar à travers la fourniture d’une énergie fiable et abordable », poursuit la source.

La compagnie n’a, cependant, fait aucun commentaire ni donné des informations commerciales sur le sujet. Le test effectué en octobre 2016 à la centrale thermique de Mandroseza était concluant. Madagascar Oil dispose actuellement de près de 160 000 barils d’huile lourde stockés à Tsimiroro. Ce volume correspond aux besoins de la Jirama, qui s’évaluent à 161 543 m³ dans son appel d’offres.

Six mois

Les détails de l’appel d’offres de la Jirama indiquent une durée de six mois pour la fourniture du gasoil ou fuel lourd. Lanto Rasoloelison, administrateur délégué de la société nationale, a expliqué que «cette période permet également à celle-ci d’aller vers la transition énergétique», lors de l’évènement Knowledge Fair organisé par la Banque Mondiale.

Quant au coût, son administrateur délégué a souligné que le choix se portera sur les critères les plus favorables. « Il est indéniable qu’il est préférable de collaborer avec la société qui offre du gasoil ou fuel lourd à un prix abordable », termine-t-il.

Sandra Miora Hafalianavalona