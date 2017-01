Le quota de subvention de la Jirama est presque épuisé. Si les 70 milliards ariary sont débloqués, il ne lui reste plus rien.

Le pire reste-t-il à venir pour la Jirama et ses abonnés La situation financière de cette société d’Etat est très inquiétante. D’après une source auprès du ministère des Finances et du budget, le quota de subvention allouée à la Jirama est presque épuisé. « Il ne reste plus que 70 milliards ariary sur les 250 milliards ariary de subven­tion prévus cette année », a indiqué notre source. Alors que le gouvernement prévoit de « débloquer cette somme pour limiter les problèmes de délestage actuels, liés au manque d’eau de pluie en cette période d’étiage ».

Dans la loi des finances 2017, la compagnie nationale d’eau et d’électricité bénéficie d’une subvention de 250 milliards ariary pour cette année. Cette enveloppe d’aide financière lui servirait, en grande partie, régler ses factures d’achat de carburant. Le déblocage de cette somme épuisera tout le quota de subvention de la société.

Tâche ardue

L’année dernière, la Jirama a bénéficié d’une allocation supplémentaire de 40 milliards ariary pour réduire encore le délestage qui sévissait à l’époque. D’après un communiqué du ministère des Finances et du Budget « cette somme ne sera pas supportée par le budget mais le ministère va constituer une instance de paiement supplémentaire pour faire supporter cette dépense sur l’exercice 2017 ». D’autres dépenses sur cette subvention étaient aussi engagées en 2016. C’est le cas par exemple de la solution d’urgence trouvée au mois de décembre.

Est-ce une raison pour la compagnie de réclamer plus de subvention D’après le communiqué du dernier conseil du gouvernement, les (anciens) dirigeants de la Jirama ont demandé le triple de la subvention allouée pour cette année, pour mettre fin au délestage. Elle met en avant les problèmes climatiques pour expliquer ses prévisions, mais des questions pourraient se poser sur la trop forte hausse de la consommation. En 2014, par exemple, la consommation de carburant pour ses principaux sites fonctionnant au gasoil est de 92 822 293 litres, tandis que celui-ci était de 128 075 985 litres pour l’année 2015. Pour l’année 2016, de janvier à novembre, cette consommation est évaluée à 138 446 327 litres.

Une tâche ardue attend alors les nouveaux dirigeants de cette compagnie. Même s’ils ont été désignés pour la mise en place de nouvelles structures au sein de la direction de la société d’État, l’équipe de Lanto Rasolo­e­lison devrait trouver une solution d’urgence pour faire revenir à la normale l’approvisionnement en électricité dans plusieurs villes de Madagascar.

Lova Rafidiarisoa