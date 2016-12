La Jirama s’efforce aussi de trouver des solutions aux impacts des coupures de courant. Victimes elles aussi du délestage, les agences de la compagnie de distribution d’Eau et d’électricité n’en arrêtent pas pour autant de travailler. C’est ainsi qu’au lieu de donner des tickets issus d’un terminal électronique, les reçus fournis sont détachés de carnet à souche et sont remplis à la main.

Malgré la mauvaise qualité de ses services, la Jirama entend toujours être payée correctement par ses abonnés et semble ne vouloir accepter aucune irrégularité dans le paiement de ses services. Délestage ou pas, les factures doivent être payées, faute de quoi, l’électricité est sciemment coupée par la compagnie elle-même.

Après la trève de la Francophonie, les coupures de courant sont revenues de plus belle sur le réseau interconnecté d’Antananarivo. De nombreux quartiers de la capitale et de ses environs sont privées d’electricité jusqu’à plus de six heures par jour. Le délestage actuel serait dû à l’étiage, explique-t-on du côté de la Jirama, l’eau, insuffisante faute de pluie, n’arrivant plus à faire tourner à plein régime les turbines des centrales hydroélectriques.

Pour faire face à la période d’étiage, la Jirama a toujours eu recours à des centrales thermiques fonctionnant au gasoil pour la plupart. Faute de carburant, pourtant, lesdites centrales fonctionnent plus ou moins irrégulièrement, réduisant ainsi fortement la puissance de l’énergie alimentant le RIA. Pendant plusieurs années, l’État avait subventionné la Jirama pour permettre à celle-ci de payer ses fournisseurs dont le coût des produits était parfois exagéré.

Cette fois-ci, les choses sont sensiblement différentes. La Grande ile, dans ses negociations avec le Fonds monétaire international (FMI) avait promis de réduire ses subventions et de réformer la société d’État.

Mais la Jirama a du mal à se défaire de ses habitudes et les réformes ont du mal à se concrétiser. Elle ne cesse d’ailleurs de réclamer des subventions pour acheter du carburant et payer le loyer des centrales. Mais les autorités, avec la bénédiction des bailleurs de fonds refusent de lui verser plus que ce qui est prévu dans les budgets.

L.R.R.