La Jirama lance des avis d’appel d’offre pour trouver des fournisseurs de carburant pour ses groupes thermiques.

Comme il fallait s’y attendre. La Jirama recherche actuellement ses fournisseurs en carburant, que ce soit du fuel oil ou de gasoil, pour ses centrales thermiques. D’après le site internet de la société, la fourniture de fuel oil concerne les groupes de centre de production en énergie thermique de la société Jirama pour toutes les zones pour une période de six mois. Ce n’est pas tout. Deux autres avis d’appels d’offres concernent aussi la livraison de ce type de carburant pour les groupes thermiques de Mandena Tolagnaro, et les groupes thermiques d’Antananarivo pour les six prochains mois.

Par ailleurs, ces différents avis appels d’offres ne mentionnent pas la quantité de ce type de carburant à livrer pendant cette période. Alors que dans un avis d’appel d’offres ouvert national, publié le 22 décembre mais suspendu pour vice de procédure, la société nationale d’eau et d’électricité avait sollicité les candidats intéressés à lui fournir « 161 543 m³ de fuel oil pour ses groupes électrogènes ».

Avec la difficulté financière que traverse la Jirama, ainsi que les problèmes d’alimentation et de production en énergie qui sévissent dans le pays, l’utilisation du fuel oil est tant réclamée par les différentes acteurs du secteur, et même au niveau du gouvernement.

800 m3 par jour

Actuellement, six centrales sur les 102 réparties à travers le pays fonctionnent déjà avec ce type de carburant. Mais les dirigeants de la Jirama procèdent actuellement à modifier certains aspects techniques de ces centrales thermiques fonctionnant avec du gasoil pour les faire fonctionner avec du fuel oil.

En ce qui concerne le gasoil, des avis d’appels d’offres émanant de la Jirama sont visibles sur le site internet de la société pour la livraison de ce type de carburant à ces groupes électrogènes à Antananarivo pour la période de six mois et de ces groupes de production en énergie thermique toute zone pour la même période.

En ce moment, la consommation de gazole de la Jirama est évaluée à 800m³ par jour dont 450m³ pour les centrales thermiques alimentant le réseau d’Antananarivo. Ce qui représente une lourde charge financière pour cette société d’État. Puisque une grande partie des subventions allouées par l’État sont dépensées en achat de carburant.

Lova Rafidiarisoa