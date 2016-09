Aux yeux de la Jirama, les 300 milliards ariary d’aide ne suffisent plus. Les dirigeants de cette société en réclament davantage pour sortir de cette situation chaotique.

L’argent continue encore de pleuvoir dans les caisses de la Jirama. Cette société restera la plus budgétivore parmi les sociétés d’État. L’enveloppe d’aide de 300 milliards ariary ne lui suffit pas. Elle réclame encore plus de subventions de la part du gouvernement, pour pallier aux problèmes de délestage et d’alimentation en eau dans les villes où elle est présente.

Selon des indiscrétions, les dirigeants de cette société auraient réclamé une révision de cette subvention à 450 milliards ariary, soit 150 milliards ariary de plus. Une demande que le ministère des Finances ne souhaite pas satisfaire. « Cette somme représente le budget annuel de plusieurs minis­tères. Combien d’écoles ou d’éta­blissements de santé pourrions- nous mettre en place avec une telle enveloppe », a soutenu un responsable auprès du ministère des Finances et du budget.

La compagnie de distribution d’eau et d’électricité a donc dû revoir ses requêtes à la baisse. « Après concertation impliquant le Fonds monétaire international et la banque mondiale, il a été décidé qu’une hausse de 40 milliards ariary sur la subvention serait allouée à la Jirama. D’autres mesures ont aussi été prises après cette rencontre, dont le renouvellement du conseil d’administration et le lancement d’un appel à candidature pour le poste de directeur général de la société », confie une source proche du dossier.

Des sacrifices doivent par ailleurs être faits dans certains secteurs pour permettre aux autorités de dégager des fonds pour la Jirama, et pour éviter un autre budget rectificatif. Les subventions de cette compagnie passent donc de 300 milliards ariary à 340 milliards ariary. Au départ, dans la loi des finances initiale, la Jirama bénéficiait d’une subvention de 240 milliards ariary. Celle-ci a été révisée à la hausse dans la loi des finances rectificative.

Engagements

La situation de la Jirama semble très alarmante. Les gouffres financiers s’amplifiraient-ils « Il faut voir si c’est un délestage technique ou financier », avait déclaré le lundi 5 septembre le président Hery Rajaonarimam­pianina à Iavoloha. Ce jour-là, les différents responsables de la Jirama, avec quelques membres du gouvernement ont tenu une réunion d’urgence pour faire face au délestage qui sévit dans plusieurs quartiers d’Antananarivo et ses périphéries.

Plus la subvention est importante, plus les services fournis par la Jirama laissent à désirer. Les différentes pluies d’aides financières n’ont pas, jusqu’ici réussi à résoudre les problèmes de la société. Puisqu’une bonne partie de ces enveloppes est dédiée à l’achat de carburant qui devra alimenter les groupes électrogènes.

« Certaines clauses des contrats avec les fournisseurs de carburant se font au désavantage de la Jirama. Malgré la baisse du prix à la pompe, cette société d’État paie toujours très cher le gas-oil », avait expliqué feu ministre Rodol­phe Ramanantsoa en juillet, pour éclaircir le problème de paiement avec ces fournisseurs de carburant.

Les raisons avancées par les responsables de la société restent évasives. La solution d’urgence semble introuvable. « La meilleure solution est le recours aux énergies renouvelables. Celles-ci ne seront disponibles que dans les deux prochaines années », avait déclaré le président Hery Rajaonari­mampianina, lors d’un point de presse à Iavo­loha le lundi 5 septembre. Pourtant, cet expert-comptable avait promis de résoudre ce problème en « trois ou six mois » après sa prise de fonction à la Magistrature suprême.

Problèmes financiers, problèmes d’étiage, pannes techniques, vétusté des infra­struc­tures, voilà les principaux motifs avancés par la Jirama depuis belle lurette pour justifier les coupures d’électricité. Face à cela, la facture ne cesse pourtant d’augmenter. Depuis juin, les abonnés ont subi une hausse par deux fois successives des tarifs d’électricité. Et la qualité de prestation de la société ne suit pas cette tendance.

Les promesses de réforme de la société fournisseur d’énergie, et la baisse des subventions ont pourtant été parmi les engagements du gouvernement ayant convain­cu le Fonds monétaire international (FMI) à accorder le programme de Facilité élargie de crédit (FEC). Moins de trois mois après l’accord malheureusement, la Jirama renoue avec ses mauvaises habitudes et revient mendier auprès du gouvernement.

Lova Rafidiarisoa