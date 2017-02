Le processus de recrutement du directeur général de la Jirama est lancé à partir d’aujourd’hui. Les candidats auront un mois pour postuler.

La Jirama poursuit sa réforme. La compagnie de distribution d’eau et d’électricité a annoncé hier que le processus de recrutement de son directeur général sera lancé à partir d’aujourd’hui. Cette démarche entre dans le cadre du plan de redressement de la compagnie incité par le projet d’amélioration de la gouvernance et des opérations dans le secteur de l’électricité (Pagose) financé par la Banque mondiale.

« Dorénavant, le capital humain de la Jirama sera mieux valorisé car il constitue

l’appareil de production de la compagnie. Ce recrutement sous-entend que les ressources humaines de la compagnie sont efficientes et concourent à la bonne dynamique de la société avec comme objectif le retour à l’équilibre d’ici 2020 », a expliqué Lantoniaina Rasoloelison, administrateur délégué de la Jirama. La mise en place de cette nouvelle structure est d’ailleurs la mission principale de la nouvelle équipe dirigeante de la société.

Plusieurs dossiers chauds attendraient le nouveau directeur général de la Jirama, notamment le délestage, les contrats avec les fournisseurs, et bien évidemment l’amélioration de la santé financière de la société. Les candidats intéressés à ce poste auront jusqu’au 25 mars pour répondre à l’appel à candidature.

Le recrutement du DG de la Jirama est tant attendu depuis plusieurs mois. Plusieurs déclarations ont été faites dans ce sens, sans jamais être réalisées. « Le Conseil d’administration vient de terminer la rédaction des termes de référence, le cabinet de recrutement est connu, les postes à pourvoir sont définis et les appels à candidature devraient être lancés dans les prochains jours », avait déclaré le ministre par intérim chargé de l’énergie, le général Herilanto Raveloharison, lors du passage du vice-président de la Banque mondiale à Madagascar, le 18 janvier.

Restructuration

À en croire cette déclaration, un cabinet de recrutement devrait prendre en main cette situation. Mais le communiqué de la Jirama explique pourtant l’envoi du dossier à l’Administrateur délégué général. Il se pourrait que le cabinet prenne le relais par la suite.

Cette mesure de recrutement intervient à la veille d’une mission d’évaluation semestrielle du Fonds monétaire international dans le cadre du programme de Facilité élargie de crédit (FEC). Dans sa lettre d’intention d’engagement dans le cadre de ce programme, les autorités malgaches entendent restructurer la Jirama pour en faire une entreprise efficiente et en bonne santé financière. À part la limitation du transfert de fonds vers la société étatique, le gouvernement s’est engagé dans le recrutement du rang de directeurs et au-dessus.

Les décaissements des fonds, dans le cadre du programme FEC, sont conditionnés par l’atteinte des critères de réalisation quantitatifs et des repères structurels ainsi que l’aval du conseil d’administration du Fonds. Mais à l’allure où vont les choses, le gouvernement a fait un pas sur le dossier Jirama dans le plan de réforme.

Lova Rafidiarisoa