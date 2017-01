Des appels d’offres annulés. Après avoir été réprimandés par le ministère des Finances et du budget jeudi dernier, les dirigeants de la Jirama n’ont eu d’autres choix que de se plier aux règles.

« La Jirama s’est engagée à suivre ces procédures et à annuler les appels d’offres en cours », indique une source au courant du dossier. Vendredi, son appel d’offre concernant la fourniture de 161534 m3 de fuel oil pour des groupes électrogènes, lancé en date du 22 décembre, a ainsi été annulé. Une décision qui confirme que le dossier n’avait pas été soumis à un contrôle a priori de la Commission des Marchés de l’Autorité de régulation du marché public (ARMP).

En effet, le département ministériel avait intimé à cette société d’Etat de suivre à la lettre la nouvelle procédure de passation de marché. Celle-ci indique que « l’appel d’offres restreint, le marché de gré à gré et les avenants sont systématiquement soumis au contrôle a priori obligatoire de la Com­mission des Marchés ». Face à cette situation, la Jirama a été sommée d’annuler les appels d’offres et négociations en cours.

Cette décision intervient au moment où la société d’Etat se trouve en mauvaise posture avec un délestage qui semble persister.

Les solutions d’urgence trouvées semblent être bloquées avec cette nouvelle mesure. Le ministère des Finances et du budget reste intransigeant dans l’octroi de marchés publics et la gestion minutieuse de la caisse de l’État.

D’autant plus que le Fonds monétaire international (FMI) avait déjà pointé du doigt certaines pratiques au niveau de la Jirama.

« C’est ainsi que les passations de marchés de l’État et en particulier celles des entreprises publiques sont soumises à des contrôles renforcés. Dans cette logique, la Jirama limitera strictement le recours aux marchés de gré à gré et aux appels d’offres restreints », avait déclaré Marshal Mills, chef de mission au cours d’une conférence de presse à Iavoloha le 29 juillet 2016.

Avec la difficulté financière que traverse la Jirama, ainsi que les problèmes d’alimentation et de production en énergie qui sévissent dans le pays, l’utilisation du fuel oil est réclamée par les différents acteurs du secteur, et même au niveau du gouvernement.

L.R.