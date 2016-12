La conférence des bailleurs de fonds a été salutaire pour la centrale de Sahofika. Sa construction nécessite un investissement de 825 millions de dollars.

Les détails se précisent. La Conférence des bailleurs et des investisseurs organisée les 1er et 2 décembre à Paris a révélé certains détails sur le projet de construction de la centrale hydroélectrique de Sahofika sur le fleuve Onive. La mise en place de cette infrastructure nécessite une mobilisation d’un pactole d’investissements. « Ceci est estimé à 852 mil­lions de dollars hors ligne de transmission », indique un communiqué du consortium qui a obtenu le contrat.

À l’issue d’un appel d’offres international lancé en septembre 2015, le consortium, composé du groupe Eiffage, du groupe panafricain de production et de distribution d’eau et d’électricité Eranove, du développeur Themis, et de la société de droit malgache Hier, a été déclaré adjudicataire provisoire le 17 juin par les autorités malgaches.

Ce consortium avait conclu un accord avec le gouvernement malgache sur ce projet Sahofika lors de la conférence des bailleurs et des investisseurs à Paris.

Savoir-faire

« L’accord conclu, ce jour, s’inscrit dans le partenariat du groupe Eiffage avec les États et les collectivités en faveur du développement économique. Présent en Afrique depuis 90 ans en tant que concessionnaire et constructeur, Eiffage va pouvoir, une nouvelle fois, faire preuve de son savoir-faire en matière de grands projets complexes au service des pays émergents », a déclaré Max Roche, directeur général adjoint du groupe Eiffage.

Cette nouvelle infrastructure sera construite par le groupe Eiffage puis exploitée et maintenue par le groupe Eranove après son raccordement au réseau de la Jirama. Mais le site ne sera pas opérationnel ces deux prochaines années. « Le calendrier prévisionnel prévoit une phase d’études d’approximativement

18 mois, au terme de laquelle débutera la phase de construction de l’ensemble de l’infrastructure pour une durée estimée à 48 mois. Une fois la centrale hydroélectrique mise en service, la phase d’exploitation et de maintenance du site démarrera pour une durée de 35 ans », indique le communiqué du consortium.

Lova Rafidiarisoa