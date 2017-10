Siemens affiche son soutien au développement de l’énergie à Mada­gascar. Il a signé un protocole d’entente avec le gouvernement pour augmenter la capacité de production électrique du pays, vendredi. Cet accord cite, ainsi, plusieurs initiatives à court, moyen et long terme pour permettre à la Grande île de bénéficier de 300 mégawatts supplémentaires, d’ici 2019.

L’une des initiatives à court terme du géant allemand de l’industrie est l’installation d’une turbine à gaz aérodynamique de 44 mégawatts pour la génération d’énergie mobile dans la capitale. Cette unité, le Siemens SGT-A45, est très pratique et facile à déployer. Elle peut être installée en moins de deux semaines.

Pour le moment, Mada­gascar ne dispose que de 676 MW de capacité de production installée. Le taux d’accès à l’énergie reste encore très faible, surtout en milieu rural. Le partenariat avec Siemens pourrait ainsi renverser cette tendance.

Croissance économique

« L’objectif principal de cet accord est d’accroître la capacité de production d’électricité nationale et de relier la population locale au réseau électrique. Un système d’alimentation électrique fiable et étendu est la condition préalable fondamentale à la croissance économique », a expliqué Sabine Dall’Omo, président directeur général de Siemens pour l’Afrique australe et orientale, à l’issue de la signature de ce document.

D’après un communiqué de la société allemande, d’autres aspects clés de l’accord comprennent une évaluation du réseau électrique, en fonction des nouvelles sources de production d’électricité; une application des concepts de financement qui assureront la durabilité à long terme de ces initiatives d’infrastructure; et création des opportunités pour l’upskilling local et d’emplois pendant la construction et l’exploitation. Siemens s’associe en effet avec le groupe espagnol TSK dans ce projet.

« Siemens veut soutenir le développement durable de Madagascar…L’amélioration du mix énergétique du pays renforcera l’industrie agricole et minière bien établie et le tourisme émergent, les industries textiles », conclut Dall’Omo.

Lova Rafidiarisoa