Pour faire croire aux bailleurs de fonds que des réformes sont enclenchées à la Jirama, les autorités ont limogé, hier, les dirigeants de cette société.

Des fusibles ont sauté. Le conseil des ministres d’hier a procédé à une série de limogeage des dirigeants de la Jirama. Nestor Razafin­droriaka vient d’être éjecté de son poste de directeur général de la société. Le conseil a nommé à sa place Lantoniaina Rasoloelison en tant qu’administrateur délégué pour une période de trois mois. Cet ancien candidat du parti Hery Vaovao ho an’i Madagasikara (HVM) aux dernières sénatoriales aura pour mission la mise en place d’une nouvelle structure de direction de la Jirama.

Nestor Razafindroriaka n’est pas la seule victime de cette décision gouvernementale. Le conseil d’hier a également renouvelé les membres du conseil d’administration, présidé par Mohamed Rachidy, un ténor du parti HVM et non moins conseiller spécial de Hery Rajaonarimampianina, avant de procéder à la nomination par décret de nouveaux membres du conseil d’administration de la Jirama. L’occasion pour le régime de placer des proches collaborateurs du Président au sein de cet organe de prise de décision de la société en la personne de Todimanana Hyacinthe Befeno et Éric Randrasana.

Mesures d’urgence

Ces nouvelles nominations étaient nécessaires, au lendemain de la visite de Makhtar Diop vice-président de la Banque mondiale et à la veille de l’arrivée de la mission préliminaire à la mission d’évaluation du Fonds monétaire international (FMI). Elles sont censées refléter la volonté de l’État d’aller de l’avant dans l’amélioration de la gouvernance de la société. Le nouvel administrateur général, nommé pour trois mois, est d’ailleurs censé « mettre en place les nouvelles structures pour la gouvernance de la Jirama, superviser le processus de recrutement », selon le ministre par intérim chargé de l’Énergie, le général Herilanto Raveloharison.

La nomination des hauts responsables de la Jirama fait partie des mesures concertées entre le gouvernement et les bailleurs de fonds pour assainir cette compagnie étatique, devenue budgétivore, mettant à mal les finances de l’État. Elle était attendue depuis un certain temps.

Mais pour l’instant, la volonté de réforme semble se limiter aux structures de direction de l’entreprise. Pour l’heure, malgré l’interdiction légale de nommer les membres du Conseil d’administration par voie réglementaire, ceux-ci ont encore été nommés par décret pris en conseil des ministres. Selon la loi sur les sociétés commerciales à participation publique, « en tant que société commerciale, aucune nomination au niveau des conseils d’administration des sociétés à participation publique ne peut se faire par voie réglementaire sous peine de nullité ». Ce qui n’est pas le cas avec les nominations d’hier.

Lova Rafidiarisoa et Lova Rabary-Rakotondravony