La Jirama n’a pas tenu ses promesses. Ceux qui attendaient une programmation du délestage devraient encore patienter. Contrairement à ce qui a été annoncé dans une publication parue dans la presse antananarivienne, la compagnie nationale de l’eau et de l’électricité n’a pas communiqué jusqu’ici les programmes fixes de ces coupures d’électricité dans les quartiers ou secteurs de la capitale.

Pourtant, la Jirama avait annoncé dans cette mesure, « à partir de ce 10 février, un programme fixe du délestage sera publié pour Antananarivo et ses environs jusqu’au 28 février. Ce dispositif a été mis en place pour que les abonnés puissent prendre leurs dispositions ». Interrogé, un responsable au niveau de la Jirama ne souhaite pas commenter cette situation.

L’amélioration de l’approvisionnement en électricité dans la capitale et ses communes environnantes aurait –elle motivé les dirigeants de la Jirama à prendre ces décisions Alors que ce derniers temps, la nouvelle équipe de la société d’État avait renforcé sa stratégie de communication pour soigner son image.

L.R.