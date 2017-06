La transition énergétique enclenchée. La région Sava ne devrait plus avoir de problème d’alimentation en électricité d’ici quelques années. Cinq centrales hydroélectriques seront installées dans cette région de la partie Nord de Madagascar. La banque de développement allemande (KFW) vient d’accorder le financement de ce projet à hauteur de 14 millions d’euros. La signature de cet accord a été faite dans les locaux du ministère des Finances et du budget, mercredi.

D’après le ministre des Finances, Gervais Rakoto­arimanana, ce projet arrive à point nommé dans la mesure où l’accès à l’énergie électrique est la base économique et écologique durable. « La réalisation de ces projets permettra de réduire à 80% l’utilisation du carburant. On ne peut pas travailler, se développer ou créer des emplois dans le noir », a souligné le Grand argentier.

Cent soixante dix villages répartis dans cent trente huit communes rurales dans

les districts d’Andapa, de Sambava, de Vohémar et d’Antalaha seront les bénéficiaires du projet. L’agence de développement d’électrification rurale (ADER) estime que ces centrales devraient être opérationnelles en 2019.

L.R.