L’alarme a été déclenchée à 21h35, ce dimanche. Une usine située dans l’enceinte de la Galaxy à Andraharo, un quartier d’affaire au coeur d’Antananarivo, a pris feu. Selon les pompiers interrogés sur place et encore en action, il s’agit d’une usine de fabrication de savon et d’huile. Ils ne peuvent, par contre, encore se prononcer sur les causes de l’incendie.

Les brigades du feu arrivées sur les lieux, regroupant à la fois celles d’Anosivavaka, Tsaralalàna et Andravoahangy, ont du mal à éteindre le feu.