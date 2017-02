Cette pièce théâtrale contemporaine s’annonce aussi spectaculaire que représentative de la culture des îles. « En attendant Dodo » raconte une épopée atypique destinée au jeune public.

Un voyage intérieur unique en son genre, laissant la part belle à la découverte de soi, aux rêves et à l’imaginaire de son personnage principal. C’est ce que cette pièce de théâtre contemporaine qu’est « En attendant Dodo » racontera au public de l’Institut français de Madagascar (IFM) Analakely ce 18 février à partir de 15 heures.

Menée par la compagnie Karanbolaz originaire de l’île de La Réunion, et s’annonçant comme étant quasi-spectaculaire, la pièce jouit d’une pluridisciplinarité propre aux talents-mêmes de ses acteurs. Ces derniers promettent, d’ailleurs, d’enchanter les férus d’art de la scène qui se retrouveront à l’IFM Analakely à l’occasion. Mise en scène par Sergio Grondin qui officie également comme directeur artistique, « En attendant Dodo » raconte l’histoire de Gustave, un personnage solitaire dont le seul ami est ce drôle de volaille qu’est le Dodo. Il est doté d’une imagination débordante qui le pousse à entreprendre une grande aventure transcendante.

Interprétée en créole réunionnais, en français et en chansons par Lucie Le Renard et Eric Lauret, la pièce aborde les thèmes de l’imaginaire, du droit au rêve, des différences mais aussi du passage à l’âge adulte, tout le long de l’épopée que Gustave entreprend pour rejoindre son ami Dodo.

Un melting-pot artistique

Illustrant ce rapport féerique, taquin et enjoueur entre parents et enfants, « En attendant Dodo » met en scène deux parents racontant l’histoire de leur fils, ce fameux Gustave qui, devenu grand, part à la recherche de son ami imaginaire Dodo. Embarquant le public à

s’intérroger sur l’importance de l’amitié en général, cette pièce illustre, avec brio, les valeurs de la culture des îles de l’océan Indien.

À travers son synopsis, la pièce s’introduit de la sorte au public, « Un Dodo, c’est son poto, son dalon, son camarade, ils existent encore. Il le sait, il y en a un, c’est son copain, pourtant, un jour, Dodo disparaît, pour de bon. Alors Gustave est triste, mais il n’est pas du genre à pleurer dans sa chambre. C’est un aventurier qui va à la recherche de son ami, quitte à faire le tour du monde ». L’une des pièces maîtresses de la compagnie Karanbolaz, « En attendant Dodo » est actuellement en tournée et son passage dans la Grande île en ravira plus d’un, vu que la pièce est destinée autant aux petits qu’aux grands, tel un conte moderne. La compagnie, quant à elle, continue à s’affirmer comme un espace de création où les mots s’entrechoquent, où la parole vacille et s’accidente pour donner vie à des histoires éloquentes et fantaisistes à la fois. Illustrer la parole, investir de nouveaux lieux de création, de rencontre entre le conte, le théâtre et la population, c’est là l’essence même de la compagnie Karanbolaz et de ses créations.

Andry Patrick Rakotondrazaka