Des diplômés effectuent des métiers inadaptés à leur profil. Les offres ne répondent plus aux demandes.

Trop de diplômés pour les offres d’emploi. « Profil requis : niveau bacc ou plus », « plus qu’un diplôme ou une expérience, ce sont des femmes et des hommes de talent que nous recherchons pour réussir le défi que nous allons fixer ensemble ». C’est le profil requis pour le recrutement de « téléopérateurs », vu dans un nouveau site web proposant des emplois ou des stages, dénommé www.emploi-mrh.com. Il s’agit de l’une des offres de travail les plus accrus, en ce moment et vers lesquelles les jeunes, même les diplômés de l’université, courent, faute de métier correspondant à leur profil. « Au moins, j’ai de quoi payer mes loyers et faire vivre ma petite famille avec ce que je gagne de ce boulot, même si j’aurais aimé effectuer un travail qui convient à mon diplôme », se réconforte Rivo Andriam­bolaniaina, un master de la langue française, sortant de la Faculté des Lettres et des sciences humaines de l’Uni­ver­sité d’Anta­nanarivo et effectuant un métier de téléopérateur.

Ce n’est pas le seul domaine où des diplômés effectuent des emplois au dessous de leur « compétence ». Même le niveau de baccalauréat est demandé dans certaines offres de métiers de femmes de ménages.

Sous emploi élevé

Le taux de sous-emploi est élevé à Madagascar, selon Minosoa Razafindrianiaina, directeur général de l’Office national de l’emploi et de la formation (ONEF), auprès du ministère de l’Emploi, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. « Le problème de sous-emploi est plus préoccupant que le chômage. Selon l’Institut national de la Statis­tique (Instat), seule 4% de la population est touchée par le chômage, alors que le sous-emploi touche plus de 40% de la population. Beaucoup de diplômés effectuent des métiers inadaptés à leur diplôme », explique-t-elle. Certes, les offres ne répondent plus aux demandes, poussant les jeunes à effectuer le premier métier tombé sous leur main, mais les formations sont également remises en question.

Miangaly Ralitera