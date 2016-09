Peu pensent créér leur propre entreprise. Alors que peu seront reçus comme fonctionnaires.

Monter sa propre affaire, mê­me disposant des connaissances requises, n’est pas chose facile pour les jeunes diplômés. Tsilavo Sarobidy Razanajatovo, nouvel ingénieur agro-économiste, estime qu’ « entreprendre est devenu presque impossible, compte tenu de notre contexte économique actuel ». La question de financement est largement considérée comme étant la princi- pale cause de cette lacune.

D’après ce jeune diplômé en agronomie, « même les microfinances ne se présentent pas comme palliatifs à ce problème, surtout avec le taux d’intérêt très élevé des prêts qu’elles proposent, alors que les jeunes ont besoin d’un fonds pour démarrer leurs affaires ». Pourtant, la création d’entreprise peut résoudre le problème de chômage et de sous-emplois, surtout que le marché de travail se trouve aujourd’hui saturé.

De plus, durant la cérémonie de sortie de la promotion Vahatra de l’École supé­rieurs des Sciences agronomiques (ESSA), hier, Pierrot Serge Randria­naritiana, secrétaire général du ministère auprès de la présidence en charge de l’agriculture et l’élevage (MPAE), a nettement précisé « que le secteur public n’arrivera pas à accueillir les nouveaux diplômés et que bon nombre d’entre eux sont contraints à se tourner vers le secteur privé ».

Volonté

Mais « entreprendre est surtout une question de volonté et de tempérament, face à la société structurée qui est la société malgache », estime Bruno Ramamonjisoa, de l’ESSA. Exercer efficacement cette volonté suppose une excellente connaissance de soi, de ses atouts et de ses limites.

« En effet le désintérêt des jeunes à entreprendre ne s’explique pas par un manque de compétence mais par une crainte d’aller à l’encontre de ce principe malgache, qui suppose que le jeune doit s’assujettir à son aîné », a-t-il poursuivi. C’est pourquoi, depuis quelques années, l’ESSA a inclus dans ses programmes sa formation en agro-management. Comme l’a aussi confié Pierrot Serge Randria­naritiana, secrétaire général de la MPAE, « un projet sur l’agrobusiness, financé par la Banque Africaine de développement, sera mis en œuvre prochainement. Ceci dans le but de favoriser l’entrepreneuriat des jeunes ».

Rado Andriamampandry