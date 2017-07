Symbolique. Le président de la République française, Emmanuel Macron est invité à assister aux deuxièmes assises des coopérations internationales décentralisées franco-malgaches en octobre. Accompagné du président du Sénat français, ces deux personnalités sont conviées à fouler le territoire malgache à l’occasion de cet événement. Joint par téléphone, le chef de la diplomatie malgache, la ministre des Affaires étrangères Béatrice Attalah a confirmé cette éventualité. « La coopération concerne la France et je trouve qu’il est normal d’inviter le président de la République. Cet événement a été, par ailleurs, discuté lors du déplacement de la délégation malgache, dirigée par Hery Rajaonarimampianina dans l’Hexagone en fin juin », confirme-t-elle.

Sous les auspices du ministère de l’Intérieur et de la décentralisation ainsi que l’Agence française du développement, cette réunion internationale fait suite aux premières assises de 2006.

« Étant donné l’évolution du contexte, il est important de revoir les termes des cadres de la coopération », continue la ministre des Affaires étrangères. La coopération internationale décentralisée constitue une opportunité non négligeable pour les collectivités territoriales décentralisées à Madagascar. La collaboration entre la Région Île-de-France avec la Com­mune urbaine d’Antana­narivo sur le développement de l’agriculture urbaine en est une illustration.

Malgré l’invitation, la venue du Président français à Madagascar est encore dans l’expectative. « L’invi­tation ne veut pas dire qu’il viendra à Madagascar. Néanmoins, il délèguera la mission au ministre de l’Europe et des affaires étrangères qui connaît très bien l’Afrique», explique Béatrice Attalah.

Andry Rialintsalama