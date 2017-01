Un Ampanjaka Antambahoaka est incarcéré, suite à une attaque de caserne à Namorona. La famille du défunt crève l’abcès sur des interventions politiques visant à le faire libérer.

Les émeutes soldées par la mort du gendarme principal de deuxième classe Marcellin Fanambina, chef du poste avancé de la gendarmerie à Namorona, dans le district de Mananjary, devient un dossier sulfureux. Traduits, samedi, devant le Parquet du tribunal de Fianarantsoa, quatorze des dix-sept inculpés, ont été placés sous mandat de dépôt. Alors que le séjour carcéral des prévenus n’a même pas duré une semaine, la famille du gendarme assassiné par une cohue d’émeutiers dénonce des interventions, visant à faire libérer un Ampanjaka ((NDLR: Roi coutumier) incarcéré dans le cadre de cette affaire, avec le maire de Namorona, élu sous la bannière Hery Vavaon’i Madagasikara (HVM).

« Les proches du défunt dont moi-même, ont été entendus au tribunal. Des sources judiciaires nous ont confié que des politiciens travaillent d’arrache-pied, pour la remise en liberté de l’Ampanjaka écroué. Aussi, partageons-nous notre inquiétude », dénonce Nata Robert Rakotonomenja­nahary, frère aîné du défunt gendarme. Les enquêtes au fond battent leur plein. Les dernières informations recueillies révèlent qu’une quinzaine d’autres personnes, soupçonnées d’avoir trempé dans cet homicide, sont encore recherchées. Une délégation judiciaire serait attendue. Hier encore, l’épouse du gendarme assassiné a été entendue par le tribunal de Fianarantsoa.

Incitations

Une onde de choc s’est abattue sur le bourg paisible de Namorona le jeudi 29 décembre, lorsqu’un présumé auteur d’une série d’incendies criminels a été appréhendé aux petites heures, pour être placé en garde à vue, au poste local de la gendarmerie. Vers 1heure du matin, la nouvelle de l’arrestation s’est répandue comme une traînée de poudre, des villageois criant vengeance, ont du coup rassemblé une foule, pour arracher le suspect aux gendarmes.

Ayant eu vent de l’invasion menaçante, le chef de poste a préconisé le transfert à Mananjary du pyromane présumé. Le lendemain vers 8 heures, le maire de Namorona en personne aurait incité les habitants à se ruer vers la caserne de gendarmerie, pour faire

subir la justice populaire, à l’individu placé en garde à vue. De son côté, l’un des Ampanjaka des trois princi­paux villages de Namorona, jeté en prison, aurait, lui aussi, appelé à la vindicte populaire.

Une heure plus tard, l’atmosphère était des plus délétères, lorsqu’une marée humaine a pris en étau le poste de gendarmerie. Cernés, le chef de poste avancé et son compagnon d’infortune, se sont retirés sous un déluge de galets, après avoir vainement tenté de protéger leur caserne en tirant en l’air. L’adjudant Marcellin Fanambina a alors été matraqué à mort. Frappé d’un galet à la tête, le gendarme qui a battu en retraite à ses côtés a été, quant à lui, transporté par des villageois à un centre hospitalier d’une commune voisine.

Le lendemain, un peloton de gendarmes, dépêché depuis Mananjary, a procédé à l’arrestation du maire, de l’Ampanjaka, et d’une cinquantaine d’autres personnes, dont la plupart a été entendue comme témoins. Le poste de la gendarmerie à Namorona a été démonté après l’attaque. Originaire de Betroka, le gendarme principal de deuxième classe Marcellin Fanambina est père de deux enfants, dont une fillette de quatorze ans et un garçonnet de douze ans. La mort l’a happé à l’âge de trente-sept ans.

Andry Manase