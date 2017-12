Extraction héliportée de trois magistrats, du gardien chef et d’autres membres du personnel ayant servi à Ikongo, hier. Ils seront affectés dans d’autres juridictions et pénitenciers.

La paix et la sécurité reprennent peu à peu leurs droits à Ikongo après les émeutes ayant viré à la casse de prison mercredi. Hier matin, le Gouvernement a procédé à l’extraction en hélicoptère des magistrats ainsi que des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire victimes de représailles et de menaces de mort, lorsque la ville a plongé dans le chaos mercredi. Ces fonctionnaires du ministère de la Justice ainsi que de l’administration pénitentiaire ont été héliportés à Fianarantsoa à bord d’une Alouette II de l’armée malgache. Le procureur de la République, le président du tribunal, le chef d’établissement ainsi qu’un juge faisaient partie des douze personnes évacuées. Un gendarme blessé était aussi du voyage. Les informations communiquées révèlent qu’ils seront transférés dans d’autres localités de service avec le personnel judiciaire et pénitentiaire traumatisés, après les cauchemars qu’ils ont vécus. L’extraction réussit enfin après de vaines tentatives. La veille, l’hélico n’a pas pu atterrir à Ikongo en raison des conditions météo.

« La libellule de fer a fait quatre voyages hier. Elle s’est posée à Fianarantsoa hier matin vers 11 heures avec ces derniers passagers. Ces déplacés sont sains et saufs », confie le général de brigade Théophile Rakotonirina, 2e adjoint du chef d’État-major général de l’armée malgache.

En saisissant la balle au bond, il précise que les forces mixtes envoyées à Ikongo pour assurer le rétablissement de la paix ainsi que le maintien de l’ordre public et de la sécurité n’ont pas démérité, bien que neuf de leurs frères d’arme aient été emportés par des crues mortelles lors de la traversée du radier d’Ambinanitromby samedi aux alentours des 13 h30.

« Les éléments mixtes dépêchés sont bel et bien sur place. Ils ont déjà été déployés. Les aléas ne doivent pas les détourner de leur mission principale. Les mesures qui s’imposent ont été, en revanche, prises pour faire face aux imprévus », lance d’un ton confiant le général Théophile Rakotonirina.

« La fait d’évacuer le personnel ne signifie pas que le tribunal et la prison sont laissés à l’abandon. C’est impensable. Des dossiers y sont précieusement gardés. Des éléments des forces de l’ordre renforcés assurent la sécurité de ces établissements en attendant l’arrivée du personnel de relève », souligne pour sa part, l’inspecteur d’administration pénitentiaire Napou Jérémie, directeur de la communication auprès du ministère de la Justice.

Sur cette même lancée, il met en avant que la commission d’affectation au sein de l’administration pénitentiaire se penche sur l’affaire Ikongo. Elle a, de ce fait, tenu une réunion, hier.

Grenades introuvables

« Une triple action a été menée simultanément. Ce sont la protection des personnes en danger, l’apaisement ainsi que la sécurisation articulée de mobilisations pour que le système judiciaire et pénitentiaire refonctionne normalement dans les meilleurs délais», lance Napou Jérémie.

La recherche des disparus bat son plein à Ambinanitromby. Jusqu’à hier après-midi, le bilan n’a pas, en revanche, beaucoup évolué. Sur les neuf éléments des forces de l’ordre emportés par les eaux déferlantes, le sort de seulement trois d’entre eux est scellé après que les crues ont rejeté, dimanche, les dépouilles de deux militaires et d’un policier. Le sort d’un gendarme, un policier et de six militaires est incertain, quoique leur chance de survie soit de plus en plus mince, plus de 48 heures après le drame.

De son côté, l’armée malgache a envoyé une dépanneuse militaire pour remonter le poids-lourd emporté par les eaux avec ses passagers. Un autre camion de l’armée a été mobilisé pour l’acheminement des corps.

Pour plus d’efficacité, le corps de protection civile au sein de l’armée a apporté un appui matériel si des plongeurs du corps des sapeurs-pompiers d’Antananarivo passent également le cours d’eau au peigne fin. La recherche des armes disparues s’est par contre avérée fructueuse.

Seth Andriamarohasina