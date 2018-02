Les politiciens «tiers» doivent s’unir. Ils doivent cogiter autour d’un nouveau plan d’émergence pour le pays.

Deux présentations de plan d’émergence de Madagascar ont marqué le début de l’année 2018. D’une part, « Émergence 2030 » présenté à Iavoloha par le président de la République Hery Rajaonarimampianina, lui-même. D’autre part, « Initiative Émergence Mada­gascar », présenté à Paris par l’ancien président de la Transition, Andry Rajoelina. Ces deux personnalités ont chacun leurs partisans et fanatiques. Le fait est que l’on a tendance à ne mettre en lumière que les partisans des deux hommes politiques, ou du moins sur ceux qui épousent ces deux plans d’émergence.

Selon un ancien membre du Comité de vigilance démocratique pour les élections (CVDE), les partis et hommes politiques qui ne sont ni d’un côté ni de l’autre devraient s’unir. « Ils doivent former un bloc pour définir ce qu’ils jugent bon pour le pays et élaborer, à leur tour, un plan d’émergence », a soutenu la source.

Pour argumenter, ce membre du CVDE mise sur le fait que les politiciens devraient mettre de côté leur ego et penser davantage au développement du pays. « En s’unissant, les politiciens peuvent cogiter et se mettre d’accord sur un plan d’émergence en commun », a-t-il soutenu. Si cela semble être une bonne stratégie politique, il ne faut, cependant, pas oublier que les politiciens ont leur propre conviction. Un leader de parti peut choisir de ne pas s’allier à un autre parti, que ce soit par méfiance ou à cause de désaccord.

« Émergence 2030 » et « Initiative Émergence Mada­gascar », présentés en l’espace d’à peine une semaine, ont suscité des réactions en chaîne aussi bien dans la presse que sur les réseaux sociaux. Si le Président Rajaonarimam­pianina mise sur l’émergence économique pour sortir le pays de la misère, Rajoelina, quant à lui, propose « de rassembler les idées et les compétences pour bâtir le développement socio-économique de la Grande île ». Ces deux projets sont, chacun à leur manière, très optimistes et reflètent la candidature des deux hommes politiques, même si aucun d’eux n’en confirme encore l’effectivité.

Loïc Raveloson